Trường Đại Học Quốc tế trong tim các thế hệ sinh viên

So với bề dày lịch sử của các trường đại học trong và ngoài nước, 22 năm là con số vô cùng khiêm tốn nhưng với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một chặng đường rất đỗi tự hào từ ý tưởng hình thành đến giai đoạn đột phá và phát triển như ngày hôm nay.

Hơn 22 năm - quá trình hình thành, đột phá và phát triển của Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) đã để lại hàng trăm dấu ấn sâu sắc với nhiều thế hệ lãnh đạo, đội ngũ giảng dạy và cán bộ viên chức và người lao động của toàn trường.

Bên cạnh đó, uy tín và thành công của nhà trường không thể thiếu sự vun đắp của hàng ngàn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cả các bậc phụ huynh, các đối tác, doanh nghiệp, địa phương… cùng đồng hành trên con đường thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của Trường ĐHQT.

Anh Lê Huỳnh Minh Triết - Giảng viên tại Đại học Adelaide, Úc - Cựu sinh viên khóa 2013 - 2017 khoa Công nghệ thông tin Trường ĐHQT. Minh Triết là Thủ khoa tốt nghiệp của IU năm 2017 với GPA: 95.6/100, nhận bọc bổng toàn phần nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Adelaide, Úc và tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 27 với luận án tiến sĩ được đánh giá xuất sắc

Anh Lê Huỳnh Minh Triết chia sẻ: “Trên chặng đường làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy hiện tại, tôi luôn thấy thật may mắn và biết ơn vì những hành trang vững chắc tôi đã tích lũy khi còn ở IU. Không chỉ là những kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh, tôi còn có cơ duyên học hỏi và làm nghiên cứu chuyên nghiệp với các thầy cô tài năng và nhiều tâm huyết.

Các thầy cô đã truyền động lực cho tôi để không chỉ trở nên xuất sắc ở lĩnh vực mình đã chọn, mà còn để trở thành một người tử tế và sẵn sàng hỗ trợ các thế hệ kế cận.

Tôi cũng thích việc được cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi còn làm sinh viên IU thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khoá đa dạng. Theo tôi, đây là một tư tưởng rất cấp tiến của trường, không khác là bao với các nước phát triển mà tôi có cơ hội sinh sống và làm việc”.

ThS. Tống Chí Thông - Cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp Khóa 2015 - 2019 - Tốt nghiệp Song bằng Kỹ sư loại giỏi năm 2019 - Tốt nghiệp Song bằng Thạc sĩ loại xuất sắc năm 2021. Hiện là giảng viên Khoa Thương Mại - Trường Đại học Văn Lang, Kỹ sư dữ liệu, kỹ sư full-stack tại Finnhub.io New York - đồng thời là Quản lý kỹ thuật cho một dự án ở Đức.

ThS Tống Chí Thông cho biết: “Trường ĐHQT - IU giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Đó là nơi mà quá trình trưởng thành không thể thay thế đã định hình sâu sắc con người tôi ngày hôm nay. Những năm tháng của tôi tại IU được đánh dấu bằng vô số trải nghiệm, từ việc tham gia vào các câu lạc bộ, đắm mình trong nghiên cứu khoa học, chinh phục những thử thách ở trường, đến hợp tác trong các dự án nhóm.

Tuy nhiên, những gì tôi yêu quý nhất cho đến ngày nay là tình bạn sâu sắc và lâu dài mà tôi đã giữ gìn được trong thời gian ở đây. Những mối quan hệ này không chỉ là tình bạn giữa các sinh viên mà còn là giữa giảng viên và người học.

IU, thông qua các kết nối này, thúc đẩy một môi trường nuôi dưỡng cho các nhóm doanh nhân, nhà nghiên cứu và kỹ sư phát triển để đoàn kết lại và giải quyết các thách thức trong thế giới thực, gia tăng giá trị cho xã hội. Trường đại học mà tôi đã chọn trong 4 năm thanh xuân đã cho tôi thấy rằng với quyết tâm vững chắc, người ta có thể đạt được bất cứ điều gì”.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu liên lục địa 2022, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, Miss World Việt Nam 2024, Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Khóa 2019

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: “Trường ĐHQT đã là bệ phóng cho những hoài bão của Ngọc. Xuất phát từ quê hương Cần Thơ, Ngọc luôn tìm kiếm những cơ hội được trau dồi trong môi trường quốc tế. Từ những lớp học hoàn toàn bằng tiếng Anh đến những học bổng trao đổi nước ngoài, đó đều là những dịp để Ngọc mở rộng chân trời của mình, tiếp cận với những kiến thức đa chiều và những cập nhật mới nhất của thế giới.

Là sinh viên khóa 2019, Ngọc muốn gửi lời tri ân đến trường. Cảm ơn Trường ĐHQT đã luôn là gia đình thứ hai, là nơi có những thầy cô tận tâm và những người anh chị, những người bạn đã kề vai sát cánh cùng Ngọc trên từng chặn đường”.