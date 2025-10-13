Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội bắt đầu đợt mưa dông mới: Khi nào mưa nhiều nhất, nhiệt độ giảm ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một đợt mưa mới lại bắt đầu ở miền Bắc. Dự báo Hà Nội sẽ có mưa nhiều nhất vào những thời điểm nào và khi có mưa thì nhiệt độ sẽ giảm đến mức bao nhiêu?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới từ hôm nay, 13/10.

Như đã đề cập trong các bản tin trước, dự báo Hà Nội sẽ có mưa rải rác bắt đầu từ khoảng trưa đến chiều nay. Đây sẽ là kiểu mưa gián đoạn, tùy nơi tùy lúc (có nơi mưa có nơi không; nơi mưa to, nơi mưa nhỏ) chứ không mưa như trút gần như khắp thành phố giống như đợt mưa sau bão.

Các mô hình dự báo cho thấy nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trưa và chiều nay (nếu không có mưa dông) vẫn ở mức khoảng 35 - 36oC. Sang cùng thời điểm ngày mai, nhiệt độ cảm nhận có thể chỉ là 32 - 33oC.

temp-oct14-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Lý do nhiệt độ giảm là vì có mưa. Dự báo Hà Nội sẽ mưa nhiều nhất trong ngày 14 - 15/10, và vì vậy, 2 ngày này đều có mức nhiệt độ cao nhất trong ngày như trên (32 - 33oC), trời khá mát.

Vì những đợt mưa sau bão vừa qua ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc là rất lớn, gây ngập lụt căng thẳng nên nhiều người dân lo lắng về đợt mưa mới này. Thực ra, đã là đợt mưa thì không thể dự báo chính xác là sẽ mưa bao nhiêu, mưa cụ thể ở địa điểm nào, vào thời điểm nào, nhưng dự báo của các mô hình cho thấy mưa trong vài ngày tới ít hơn hẳn so với những ngày có ảnh hưởng của bão.

rain-oct14-am.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng mai, 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dù sao, cục bộ vẫn có nơi mưa to và nếu mưa to trong thời gian ngắn thì dễ bị ngập úng, nhưng khả năng là không lâu, không nhiều. Người dân lưu ý tránh đi vào nơi nước ngập nếu có thể, và nếu đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì cần trú ngay, không nên cố đi tiếp trên đường.

ft1467.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #bao giờ hà nội lạnh #bao giờ hà nội mưa #mưa dông hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục