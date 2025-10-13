Hà Nội bắt đầu đợt mưa dông mới: Khi nào mưa nhiều nhất, nhiệt độ giảm ra sao?

HHTO - Một đợt mưa mới lại bắt đầu ở miền Bắc. Dự báo Hà Nội sẽ có mưa nhiều nhất vào những thời điểm nào và khi có mưa thì nhiệt độ sẽ giảm đến mức bao nhiêu?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới từ hôm nay, 13/10.

Như đã đề cập trong các bản tin trước, dự báo Hà Nội sẽ có mưa rải rác bắt đầu từ khoảng trưa đến chiều nay. Đây sẽ là kiểu mưa gián đoạn, tùy nơi tùy lúc (có nơi mưa có nơi không; nơi mưa to, nơi mưa nhỏ) chứ không mưa như trút gần như khắp thành phố giống như đợt mưa sau bão.

Các mô hình dự báo cho thấy nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trưa và chiều nay (nếu không có mưa dông) vẫn ở mức khoảng 35 - 36oC. Sang cùng thời điểm ngày mai, nhiệt độ cảm nhận có thể chỉ là 32 - 33oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Lý do nhiệt độ giảm là vì có mưa. Dự báo Hà Nội sẽ mưa nhiều nhất trong ngày 14 - 15/10, và vì vậy, 2 ngày này đều có mức nhiệt độ cao nhất trong ngày như trên (32 - 33oC), trời khá mát.

Vì những đợt mưa sau bão vừa qua ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc là rất lớn, gây ngập lụt căng thẳng nên nhiều người dân lo lắng về đợt mưa mới này. Thực ra, đã là đợt mưa thì không thể dự báo chính xác là sẽ mưa bao nhiêu, mưa cụ thể ở địa điểm nào, vào thời điểm nào, nhưng dự báo của các mô hình cho thấy mưa trong vài ngày tới ít hơn hẳn so với những ngày có ảnh hưởng của bão.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng mai, 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dù sao, cục bộ vẫn có nơi mưa to và nếu mưa to trong thời gian ngắn thì dễ bị ngập úng, nhưng khả năng là không lâu, không nhiều. Người dân lưu ý tránh đi vào nơi nước ngập nếu có thể, và nếu đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì cần trú ngay, không nên cố đi tiếp trên đường.