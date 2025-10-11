Hiện tượng vòi rồng ở Phú Quốc: Có thật vòi rồng báo hiệu thời tiết cực đoan?

HHTO - Vòi rồng lớn xuất hiện ở khu vực cảng Bãi Vòng (Phú Quốc, tỉnh An Giang) mới đây khiến một số cư dân mạng đồn đoán đó là dấu hiệu thời tiết cực đoan. Liệu hiện tượng vòi rồng có thật sự báo hiệu thời tiết cực đoan không?

Một vòi rồng rất lớn đã xuất hiện ở khu vực cảng Bãi Vòng (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào sáng ngày 10/10.

Những hình ảnh vòi rồng rất lớn đã được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Một số cư dân mạng bình luận rằng từ xưa đã nghe nói về việc vòi rồng lớn thường báo hiệu thời tiết xấu, cực đoan, thậm chí động đất, khiến nhiều người lo lắng.

Đây là video vòi rồng ở Phú Quốc:

Nguồn: Truyền hình Hậu Giang.

Vậy có thật là vòi rồng báo hiệu thời tiết cực đoan không?

Theo Đài Quan sát Hong Kong (Trung Quốc), vòi rồng là một xoáy hình trụ, xoay nhanh, chứa các giọt nước, nối giữa đáy của một đám mây đối lưu với mặt nước. Tốc độ gió của vòi rồng thường thấp hơn của lốc xoáy (trên đất liền).

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) của Mỹ giải thích, sự hình thành vòi rồng có liên quan đến nhiệt độ nước (nước ấm) và độ ẩm cao. Vòi rồng thường tồn tại trong thời gian ngắn, phản ánh điều kiện thời tiết hiện tại là chủ yếu, không phải dấu hiệu thời tiết trong vài ngày tới hay dài hạn.

Vòi rồng ở Croatia. Ảnh: Daniel Pavlinovic/ National Geographic.

Bản thân vòi rồng có thể được coi là hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm, nhưng những lời đồn rằng nó báo hiệu thời tiết cực đoan dài hạn là không có cơ sở khoa học. Ngay cả khi vài vòi rồng xuất hiện liên tiếp cũng chỉ cho thấy là bầu khí quyển đang không ổn định, có thể có mưa to hoặc dông, chủ yếu trong ngày hôm đó hoặc nhiều là có thể 1 - 2 ngày tới, chứ không báo hiệu gì về dài hạn như sắp có bão hay động đất (động đất thì không dự báo được, còn bão thì các cơ quan khí tượng đều có cảnh báo trước ít nhất vài ngày).

Nếu thấy có vòi rồng, người dân có thể quan sát từ xa, nhưng không bao giờ nên tìm cách lại gần bằng bất kỳ phương tiện nào; nếu đang ở bờ biển thì nên di chuyển vào sâu trong đất liền.

Nếu người dân đang đi trên tàu, thuyền mà thấy vòi rồng thì nên cho tàu, thuyền di chuyển ra xa theo góc vuông (90o) so với hướng di chuyển của vòi rồng, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ. Ảnh: NOAA.

Với những thông tin về thời tiết, thiên tai, người dân nên theo dõi các nguồn chính thống hoặc thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không nên vội tin những lời đồn trên mạng xã hội, nhiều khi không có căn cứ nào cả.