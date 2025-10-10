Lũ rút dần ở Thái Nguyên: Nước ngập làm hỏng nhà cửa ra sao, nên làm gì sau lũ?

HHTO - Nước lũ rút dần ở Thái Nguyên nhưng hậu quả của lũ lụt chưa chấm dứt. Nước ngập sâu suốt vài ngày có thể làm hư hỏng nhà cửa, đồ dùng, thậm chí gây nhiều nguy cơ khi dọn dẹp. Vậy người dân nên làm gì sau lũ lụt để dọn dẹp nhà cửa an toàn?

Lũ đã bắt đầu rút ở Thái Nguyên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt ngập lụt sau bão số 11. Vẫn còn nhiều nơi nước ngập sâu, nhưng ở một số khu vực, người dân đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Nhưng kể cả đến khi lũ rút hết hẳn thì hậu quả của nước ngập vẫn chưa hề chấm dứt. Bởi nước ngập sâu, lại kéo dài vài ngày, làm hư hại rất nhiều tài sản.

Ngay cả ở những khu vực mà nước đã rút thì bùn đất vẫn bám khắp nơi. Ảnh: Thanh Hiếu - Đức Nguyễn/ TPO.

Theo các trang chuyên về xây dựng, thì nước ngập làm yếu cả ngôi nhà. Vì nước ngấm nhiều làm giảm độ kết dính của xi-măng và gạch, làm cho tường dễ bị nứt, sơn/ vôi bị bong. Áp lực của lượng nước lớn và hơi ẩm còn lại khiến sàn nhà dễ bị phồng rộp, nứt gạch, thậm chí có thể gây sụt lún nền. Những khung và tay nắm cửa sổ, cửa ra vào bằng kim loại thì dễ bị rỉ sét. Bởi vậy, ở những vùng ngập, sau khi nước rút, người dân hay phải sửa nền, trát lại tường.

Lực lượng cứu hộ, dân quân và thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân Thái Nguyên thu dọn, khử trùng. Ảnh: Thanh Hiếu - Đức Nguyễn/ TPO.

Nhà cửa thì vậy, các thiết bị và hệ thống điện trong nhà cũng có thể hư hỏng. Các thiết bị điện bị ngâm trong nước - hoặc thậm chí chỉ bị ẩm - cũng khó sử dụng được nữa vì có khả năng bị rò rỉ điện, chập cháy, rất nguy hiểm. Cho nên, người dân cần hết sức thận trọng khi chạm vào và dùng thiết bị điện sau lũ lụt. Tốt nhất là tắt hẳn cầu dao điện chính để kiểm tra đồ đạc, lau khô các ổ điện, dây điện và nhờ kỹ sư điện chuyên nghiệp kiểm tra, có thể thay mới một số đồ. Hệ thống bếp gas (nếu có sử dụng) cũng cần được kiểm tra kỹ.

Khi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau lũ lụt, người dân cần rất cẩn thận để giữ an toàn. Ảnh: Thanh Hiếu - Đức Nguyễn/ TPO.

Nhưng còn những hậu quả lâu dài nữa: Hơi ẩm còn lại là điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Vì vậy, sau khi dọn dẹp nhà cửa và kiểm tra điện, người dân nên mở các cửa sổ, bật quạt và/ hoặc dùng máy hút ẩm, có thể phun khử khuẩn (cần hỏi ý kiến của nhân viên y tế ở xã/ phường để thực hiện một cách an toàn).

Ngoài ra, sau ngập lụt, người dân càng nên giữ vệ sinh cá nhân (thường xuyên rửa tay xà phòng nhưng không dùng nước ngập để rửa tay) để phòng bệnh.

Việc cố gắng giữ vệ sinh cá nhân sau những đợt ngập lụt thế này là rất cần thiết. Ảnh minh họa: UNICEF.

Tóm lại, thiệt hại do lũ lụt không dừng lại ngay khi lũ rút, mà còn kéo dài, có thể đến nhiều tuần sau. Mong nước rút nhanh, bà con mau được trở về nhà và ngay cả khi chủ động dọn dẹp nhà cửa thì vẫn nên lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn (nếu có) của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.