Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu, dự báo Hà Nội giảm nhiệt độ và có mưa

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dự báo ở miền Bắc sắp có không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm và nhiều nơi có mưa. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lần này, có thể bắt đầu từ hôm nào?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có những ngày trời trong xanh, nắng rực rỡ. Ở Hà Nội, buổi sáng có thể có sương mù nhưng tan nhanh, đến trưa và chiều nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội hôm nay, 10/10, là khoảng 36 - 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự.

Kiểu thời tiết này còn duy trì vài ngày nữa, nếu người dân có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng, rửa dọn hoặc làm các công việc ngoài trời thì nên thực hiện trong những ngày này.

temp-oct10-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều nay, 10/10, trong cuối tuần dự báo cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo dự báo của các mô hình lớn, từ khoảng ngày 14/10 (thứ Ba tới), phần lớn miền Bắc sẽ chuyển gió Bắc - Đông Bắc và chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Do đó, nhiều nơi có thể lại có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, nhưng cũng có nơi mưa to và có thể có dông.

Ở Hà Nội, dự báo nhiệt độ cảm nhận sẽ giảm khoảng 3oC do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu sắp tới. Mưa sẽ xảy ra gián đoạn, tập trung vào chiều đến tối, đêm và sáng sớm, những lúc không mưa thì trời nhiều mây. Kiểu thời tiết này có thể kéo dài khoảng 3 ngày.

rain-oct15-pm.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều 15/10 (thứ Tư tới) (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Không khí lạnh yếu ở thời điểm này thường không gây lạnh ở Hà Nội mà chỉ khiến trời mát hơn, rõ nhất vào buổi tối, đêm và sáng sớm; ngoài ra, trời mưa nên cũng sẽ ẩm.

Như vậy, từ khoảng 14/10 - 16/10 (các mô hình hiện tại dự báo như vậy nhưng thời điểm có thể xê dịch một chút), người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, trẻ em nên có áo khoác nhẹ và mũ khi đi học sớm.

Ở thời điểm dự báo có mưa như trên, có thể nước ngập ở một số tỉnh thành miền Bắc đã rút (hoặc rút bớt), mong là bà con sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

ft1466.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh hà nội #hà nội có mưa không #bao giờ hà nội có không khí lạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục