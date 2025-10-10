Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu, dự báo Hà Nội giảm nhiệt độ và có mưa

HHTO - Dự báo ở miền Bắc sắp có không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm và nhiều nơi có mưa. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lần này, có thể bắt đầu từ hôm nào?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có những ngày trời trong xanh, nắng rực rỡ. Ở Hà Nội, buổi sáng có thể có sương mù nhưng tan nhanh, đến trưa và chiều nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội hôm nay, 10/10, là khoảng 36 - 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự.

Kiểu thời tiết này còn duy trì vài ngày nữa, nếu người dân có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng, rửa dọn hoặc làm các công việc ngoài trời thì nên thực hiện trong những ngày này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều nay, 10/10, trong cuối tuần dự báo cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo dự báo của các mô hình lớn, từ khoảng ngày 14/10 (thứ Ba tới), phần lớn miền Bắc sẽ chuyển gió Bắc - Đông Bắc và chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Do đó, nhiều nơi có thể lại có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, nhưng cũng có nơi mưa to và có thể có dông.

Ở Hà Nội, dự báo nhiệt độ cảm nhận sẽ giảm khoảng 3oC do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu sắp tới. Mưa sẽ xảy ra gián đoạn, tập trung vào chiều đến tối, đêm và sáng sớm, những lúc không mưa thì trời nhiều mây. Kiểu thời tiết này có thể kéo dài khoảng 3 ngày.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều 15/10 (thứ Tư tới) (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Không khí lạnh yếu ở thời điểm này thường không gây lạnh ở Hà Nội mà chỉ khiến trời mát hơn, rõ nhất vào buổi tối, đêm và sáng sớm; ngoài ra, trời mưa nên cũng sẽ ẩm.

Như vậy, từ khoảng 14/10 - 16/10 (các mô hình hiện tại dự báo như vậy nhưng thời điểm có thể xê dịch một chút), người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, trẻ em nên có áo khoác nhẹ và mũ khi đi học sớm.

Ở thời điểm dự báo có mưa như trên, có thể nước ngập ở một số tỉnh thành miền Bắc đã rút (hoặc rút bớt), mong là bà con sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.