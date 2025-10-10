Người đàn ông ở Malaysia lừa dối vợ mới sinh vì có “bé ba” không ai ngờ tới

HHTO - Một anh chồng ở Malaysia đang khiến cư dân mạng nước này sốc nặng khi lừa dối người vợ mới sinh vì có tình cảm với “bé ba” - mà “bé ba” chính là… bố vợ! Sự việc khó tưởng tượng này khiến rất nhiều người bảo rằng phải đọc đi đọc lại xem có nhầm không.

Thường nếu một người chồng phản bội vợ mình thì sẽ là vì một người phụ nữ nào đó khác, mà người ta hay gọi là “bé ba”.

Tuy nhiên, một anh chồng ở Malaysia lại lừa dối vợ theo cách hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn khó tin, hoàn toàn kỳ lạ đến mức hầu như ai đọc xong cũng phải… đọc lại lần nữa xem có đúng không: Anh có “bé ba”, mà “ba” này là… ba vợ (bố vợ), theo trang WeirdKaya của Malaysia.

Theo đó, người vợ mới sinh con trai nên về nhà bố mẹ đẻ ở để ông bà ngoại tiện chăm. Người chồng cũng sang ở cùng nhà bố mẹ vợ.

Tưởng anh đã ở rể thì rất khó lừa dối vợ, ai ngờ đây lại là điểm khởi đầu.

Người vợ mới sinh em bé nên muốn về nhà bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa: iStock.

Theo lời kể của anh này (giấu tên), thì anh thường trò chuyện với bố vợ trong lúc dọn dẹp nhà cửa. Chẳng hiểu trò chuyện những gì mà càng ngày, anh càng… rung động trước bố vợ. Sau khoảng 5 tháng, anh và bố vợ thậm chí còn đi chơi riêng với nhau vài lần, tình cảm như người yêu!

Người chồng này nói, anh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại cũng thấy ở bên cạnh bố vợ rất vui vẻ. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi khiến anh phải tìm sự trợ giúp tâm lý. Và cũng vì anh tìm sự trợ giúp tâm lý nên chuyện mới được kể ra như vậy.

Người chồng biết sai nên đã phải nhờ tư vấn tâm lý. Ảnh minh họa: Canva/ WeirdKaya.

Sự việc này khi được đăng lên mạng đã khiến netizen sốc toàn tập (tất nhiên). Có người ngỡ ngàng, có người giận dữ, có người… phát sợ, nói chung không ai tin được trên đời lại có chuyện thế này.

Phần lớn netizen ở Malaysia cho rằng không chỉ anh chồng này mà cả ông bố vợ đều cần gặp bác sĩ tâm lý dài hạn, và có thể cần khám khả năng nhận thức nữa.

Trang WeirdKaya thì nhận xét, đây có lẽ là sự việc kỳ quặc nhất mà họ từng biết đến.