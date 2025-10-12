Ngày mai miền Bắc giảm nhiệt độ, dự báo Hà Nội bắt đầu mưa từ khi nào?

HHTO - Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi khi có ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, tác động chủ yếu là khiến bớt nắng tăng mưa. Dự báo Hà Nội sẽ giảm nhiệt và bắt đầu mưa từ khi nào?

Sau mấy ngày nắng, có những hôm nắng từ rất sớm, thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi do có ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo bắt đầu từ khoảng tối mai, 13/10.

Không khí lạnh lần này rất yếu, có thể gọi là “loãng”, nên trong ngày gió vẫn “lẫn lộn” chứ không hoàn toàn là gió Đông Bắc, nhưng dù sao cũng khiến thời tiết thay đổi.

Do có nhiều nắng, nhiệt độ Hà Nội lên đến 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) vào trưa và chiều nay, 12/10, nhiều người cảm thấy oi bức - đây là điều thường thấy trước khi thay đổi thời tiết.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều nay, 12/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sang ngày mai, mây nhiều nắng giảm, nên cùng thời điểm trưa - chiều mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm 1 - 2oC, sang ngày 14/10 dự báo giảm thêm một chút nữa, nhìn chung là trời mát hơn chứ không lạnh. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng thay đổi nhiệt độ tương tự Hà Nội.

Đáng chú ý là Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc lại có mưa.

Dự báo từ khoảng chiều đến chiều tối mai, Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác. Đợt mưa này chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, gián đoạn, không mưa nhiều như những ngày bị ảnh hưởng của bão nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể mưa to trên phạm vi hẹp và không kéo dài. Kiểu thời tiết này duy trì khoảng 3 ngày.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc tối 13/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, từ ngày mai, ở Hà Nội phần lớn thời gian trong ngày là nhiều mây, có thể mưa bất chợt, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, trong trường hợp thấy có dông thì nên trú ngay để giữ an toàn.