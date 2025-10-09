Hà Nội khởi công cầu Trần Hưng Đạo với vòm thép mang dáng vóc vô cực

TPO - Chiều 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 15.967 tỷ đồng. Cầu nối liền đôi bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên, thiết kế cầu mái vòm thép dài liên tục mang hình dáng vô cực.

Báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư dự án với lãnh đạo Chính phủ và đại biểu tham dự buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (phường Hoàn Kiếm); điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên).

Lãnh đạo Chính phủ và đại biểu ấn nút khởi công cầu Trần Hưng Đạo chiều 9/10. Ảnh: T.Đảng

Dự án có các hạng mục chính gồm đường dẫn, cầu chính và nút giao; với đường dẫn hai đầu cầu dài từ 1,1 đến 1,4 km, được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang rộng 25,5 đến 30m; công trình cầu chính vượt sông Hồng được xây dựng cầu vĩnh cửu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện đại, cầu chính dạng vòm thép, hình dáng vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại tạo hình mang biểu tượng vô cực, chiều rộng mặt cắt ngang cầu khoảng 43m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ.

Với hạng mục nút giao, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tại 3 nút giao, gồm: nút giao khác mức với với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan) và đường Cổ Linh; nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 15.967 tỷ đồng, sau khởi công dự án có tiến độ thi công từ năm 2025 đến năm 2027.

Theo ông Tuấn, dự án có mục tiêu đầu tư, xây dựng cầu Trần Hưng Đạo kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, hoàn thiện kết nối Đông - Tây của thành phố, tạo điều kiện, tiền đề để phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc của thành phố, giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện trạng như cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì…

Ông Tuấn cho biết, với việc cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10 đã giúp thành phố hoàn thành kế hoạch khởi công 7 cây cầu qua sông Hồng trong năm 2025. Trước đó thành phố đã khởi công 6 cây cầu là Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát.

Giảm ùn tắc và điểm nhấn cho không gian đô thị Thủ đô

Tham dự và phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao việc thành phố Hà Nội đã tập trung hoàn thành các bước đầu tư, bố trí nguồn vốn, nhân lực, mặt bằng để khởi công 7 cầu qua sông Hồng trong năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết, cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội và khu vực liên vùng các tỉnh phía Đông Bắc, Tây Bắc. “Ngoài ra cầu còn giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô và đặc biệt với kiến trúc độc đáo, cầu Trần Hưng Đạo còn tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Thủ đô” - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá.

Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo với mái vòm sắt tạo hình dáng vô cực.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phát chiến lược trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 đã được trung ương đặt ra và thực hiện nhiều năm nay. Việc hạ tầng giao thông phát triển, giúp không chỉ giảm sức ép về đi lại, ùn tắc mà còn mở ra các không gian phát triển mới. Với Hà Nội khi có thêm cầu Trần Hưng Đạo trên sông Hồng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển không gian đô thị sang phía bờ Bắc sông Hồng, rộng ra là khu đông Bắc và tây Bắc.

Từ thực tế này, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đề nghị, UBND thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh thi công dự án, sớm hoàn thành dự án, rút ngắn thời gian thi công theo kế hoạch, tiến độ đề ra. Các bộ ngành có liên quan phối hợp với thành phố Hà Nội tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo dự án thi công nhanh nhất, người dân trong phạm vi ảnh hưởng dự án được đảm bảo các quyền lợi, sớm ổn định cuộc sống.