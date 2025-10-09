Khởi công metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đi qua phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm

TPO - Sáng 9/10 UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công tuyến đường sắt đô thị (metro) Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đây là tuyến đường sắt đô thị thứ 3 Hà Nội được thực hiện, có chiều dài tuyến 10,8 km và sẽ đi qua khu phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Minh, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Tuyến 2.1) là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư 35.679 tỷ đồng. Dự án là biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ khởi công dự án. T.Đảng

Tuyến có chiều dài 10,84 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, đoạn đi ngầm là đi trong khu vực trung tâm thành phố trong đó có phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, bao gồm: Ga C1 - Xuân Đỉnh, ga C2 - Ngoại Giao Đoàn, ga C3 - Tây Hồ Tây, ga C4 - Bưởi, ga C5 - Quần Ngựa, ga C6 - Bách Thảo, ga C7 - Hồ Tây, ga C8 - Hàng Đậu, ga C9 - Hoàn Kiếm và ga C10 - Trần Hưng Đạo.

Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, cũng xây dựng khu depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3 ha, đây là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành. Khác với các khu depot khác, depot Xuân Đỉnh của tuyến số 2 được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông (TOD), gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Theo lãnh đạo Ban MRB, tuyến đường sắt đô thị số 2.1 có vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Hà Nội, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với khu phát triển mới phía Bắc, đồng thời liên thông với các tuyến số 1, 3 và 5 trong tương lai. Trong giai đoạn tiếp theo, tuyến sẽ kéo dài đến sân bay quốc tế Nội Bài, hình thành trục giao thông công cộng xương sống, thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế Thủ đô.

Sau lễ khởi công, dự án có thời gian thi công và hoàn thành từ nay đến năm 2029. Đây là dự án đường sắt đô thị thứ 3 tại Hà Nội được triển khai, sau các tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội trong đó có đoạn Nhổn - Cầu Giấy đã đưa vào hoạt động.

Thủ đô sẽ có 15 tuyến và đoạn tuyến đường sắt đô thị

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: “Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, dự án còn là biểu tượng của tầm nhìn, ý chí và khát vọng đổi mới, hướng tới mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) - mỗi nhà ga không chỉ là điểm dừng, mà trở thành hạt nhân của đô thị phát triển thông minh, nơi giao hòa giữa giao thông - thương mại - văn hóa - du lịch và đời sống cộng đồng”.

Thiết kế mô hình ga ngầm C2 của dự án tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Theo định hướng Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến và đoạn tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 619 km, hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, hiện đại, kết nối đồng bộ các khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh và vùng phụ cận, bảo đảm khả năng di chuyển nhanh, bền vững và thân thiện môi trường.

Việc khởi công dự án hôm nay là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô, thể hiện tầm nhìn, quyết tâm và cam kết chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hà Nội trong tiến trình kiến tạo kết cấu hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, thông minh và bền vững.

“Ngay sau Lễ khởi công này, tôi đề nghị các Sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư. Cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, thi công khẩn trương, nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ đầu tư dự án” – ông Tuấn phát biểu.