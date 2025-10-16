Đã tiếp nhận hơn 1.000 tỷ đồng tiền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ, đến thời điểm này, số tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã lên tới trên 1.000 tỷ đồng. "Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn lực ủng hộ đúng mục đích, hiệu quả, phân bổ đúng địa chỉ và theo đúng quy định của pháp luật”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ngày 16/10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài số tiền 12 tỷ đồng nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trao số tiền ủng hộ cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ngày 3/10/2025, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước tích cực ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với đồng bào các tỉnh đang bị thiệt hại bởi bão lũ.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Ảnh: PV.

“Tính đến hết ngày 13/10/2025, số tiền quyên góp của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước là hơn 12 tỷ đồng và hơn 5.000 USD. Phần lớn số tiền trên đã được gửi vào tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.”, ông Lê Hoài Trung thông tin.

Theo ông Lê Hoài Trung, bên cạnh các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống như Đức, Pháp, Séc, Lào, Campuchia… với số tiền quyên góp lên tới hàng tỷ đồng. Có những địa bàn mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống nhưng vẫn rất tích cực tổ chức các hoạt động quyên góp và đã sớm chuyển khoản vào tài khoản MTTQ Việt Nam như kiều bào tại Cuba số tiền 154 triệu đồng; Mông Cổ số tiền 181 triệu đồng; Belarus số tiền 19 triệu đồng... với hình thức quyên góp đa dạng như tổ chức đêm nhạc từ thiện, trực tiếp cầm thùng quyên góp kêu gọi tại các trung tâm thương mại… để kêu gọi ủng hộ đồng bào.

Hiện tại các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang tiếp tục tổ chức các hoạt động quyên góp, số tiền ủng hộ sẽ tiếp tục được tổng hợp và chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Đón nhận những tình cảm quý báu, tấm lòng, sự chung tay ủng hộ của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn tới sự sẻ chia kịp thời tới đồng bào các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả khi mưa lũ đi qua.

