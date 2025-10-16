Huế mưa như trút, đường hóa sông, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế), cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ buổi sáng cùng ngày khiến nước từ các ngọn núi cao thuộc dãy Bạch Mã đổ về làm sông, suối dâng cao, chảy xiết, gây ngập lụt tại nhiều khu vực đồng bằng, vùng thấp trũng.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, khó lường, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn cho khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn xã nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Hiện nước lũ tại các thôn 6, 7, 8 và Đông Lưu vẫn lên nhanh, nhiều tuyến đường dân sinh ở xã Phú Lộc bị chia cắt, ngập sâu do nước lớn từ dãy núi Bạch Mã tràn về.
Chính quyền xã yêu cầu người dân chủ động ứng phó mưa lũ, không ra khỏi nhà để vớt củi, bắt cá, chèo thuyền khi nước lũ dâng cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã phát lệnh vận hành, điều chỉnh tăng lưu lượng xả điều tiết tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Cụ thể, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng qua tràn và tuabin lên mức từ 600 - 1.000 m3/s, hồ thủy điện Bình Điền điều tiết từ 500 - 900 m3/s. Còn hồ chứa thủy lợi Tả Trạch xả qua cống sâu và tuabin với tổng lưu lượng khoảng 170 đến 270 m3/s. Việc điều tiết được thực hiện tăng dần, tránh đột biến, bắt đầu từ chiều 16/10.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn thành phố, từ chiều hôm nay đến sáng 17/10, trên địa bàn TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Đợt mưa lớn nhiều khả năng kéo dài đến cuối tháng 10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp không khí lạnh.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân không chủ quan, chủ động ứng phó; các chủ hồ đập phải hoàn thiện kịch bản vận hành chi tiết, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du, báo cáo phương án trước ngày 18/10.