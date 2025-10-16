Huế mưa như trút, đường hóa sông, hàng nghìn học sinh nghỉ học

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến đường sá ở TP Huế ngập sâu, nước trên các sông suối dâng cao và chảy xiết. Tại xã Phú Lộc thuộc khu vực phía nam thành phố, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn; trong khi các hồ chứa trên địa bàn đồng loạt tăng lưu lượng xả nhằm ứng phó mưa lũ.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế), cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ buổi sáng cùng ngày khiến nước từ các ngọn núi cao thuộc dãy Bạch Mã đổ về làm sông, suối dâng cao, chảy xiết, gây ngập lụt tại nhiều khu vực đồng bằng, vùng thấp trũng.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc bị ngập sâu, gây khó khăn, nguy hiểm cho giao thông, đi lại. Ảnh PLNM

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, khó lường, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn cho khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn xã nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng chức năng xã Phú Lộc điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông tại các đoạn Quốc lộ 1 bị ngập lụt. Ảnh PLNM

Hiện nước lũ tại các thôn 6, 7, 8 và Đông Lưu vẫn lên nhanh, nhiều tuyến đường dân sinh ở xã Phú Lộc bị chia cắt, ngập sâu do nước lớn từ dãy núi Bạch Mã tràn về.

Rào chắn đoạn đường ngập sâu tại xã Phú Lộc, chủ động trực chốt ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh PLNM

Chính quyền xã yêu cầu người dân chủ động ứng phó mưa lũ, không ra khỏi nhà để vớt củi, bắt cá, chèo thuyền khi nước lũ dâng cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã phát lệnh vận hành, điều chỉnh tăng lưu lượng xả điều tiết tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đường sá tại Phú Lộc biến thành sông, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Cụ thể, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng qua tràn và tuabin lên mức từ 600 - 1.000 m3/s, hồ thủy điện Bình Điền điều tiết từ 500 - 900 m3/s. Còn hồ chứa thủy lợi Tả Trạch xả qua cống sâu và tuabin với tổng lưu lượng khoảng 170 đến 270 m3/s. Việc điều tiết được thực hiện tăng dần, tránh đột biến, bắt đầu từ chiều 16/10.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại những thôn, xóm ngập sâu ở Phú Lộc.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn thành phố, từ chiều hôm nay đến sáng 17/10, trên địa bàn TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Đợt mưa lớn nhiều khả năng kéo dài đến cuối tháng 10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp không khí lạnh.

Nước tràn vào sân vườn, nhà dân ở xã Phú Lộc, Huế.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân không chủ quan, chủ động ứng phó; các chủ hồ đập phải hoàn thiện kịch bản vận hành chi tiết, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du, báo cáo phương án trước ngày 18/10.