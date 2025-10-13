Học sinh Thái Nguyên vượt bùn lầy trở lại trường sau mưa lũ

Thời gian qua do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn trên phạm vi rộng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lũ ngập cao khiến hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan của nhiều trường học bị hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học.

Những ngày qua, các thầy cô giáo tại nhiều trường học ở Thái Nguyên đã tích cực đẩy bùn, dọn vệ sinh sau ảnh hưởng của lũ để có thể sớm đón trẻ tới trường, ổn định dạy học.

Ngày 13/10, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức dạy học trở lại sau mưa lũ, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Nhiều trường học đã đón học sinh đến lớp học trực tiếp; một số tổ chức học trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hoặc gửi video bài giảng cho học sinh ôn tập tại nhà.

Đối với các trường tổ chức bán trú, việc mang cơm đến trường ở một số đơn vị được triển khai để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập ổn định.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn hơn 10 trường/160 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp, gồm: Tiểu học Túc Duyên, THCS Túc Duyên, Tiểu học Nha Trang, Mầm non Kha Sơn, Mầm non Quang Vinh, Tiểu học Quang Vinh, THCS Quang Vinh, Tiểu học Chiến Thắng, Nội trú THCS Na Rì, Mầm non PDA và Tiểu học PDA... Các trường này đang khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, dự kiến trong ngày 14 hoặc 15/10 sẽ đón học sinh quay lại trường.