Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học sinh Thái Nguyên vượt bùn lầy trở lại trường sau mưa lũ

Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ, sáng 13/10, học sinh tiểu học và THCS ở Thái Nguyên đã trở lại trường. Giữa những dãy hành lang còn ẩm ướt, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, xua tan không khí ảm đạm của những ngày thành phố chìm trong biển nước.

tp-hoc-sinh-vung-lu27.jpg
Sau nhiều ngày chìm trong biển nước do hoàn lưu bão số 11, sáng 13/10, học sinh Trường Tiểu học và THCS Trưng Vương (P. Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã trở lại lớp học.
tp-hoc-sinh-vung-lu26.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu29.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu25.jpg
Cơn mưa lớn kéo dài khiến hai ngôi trường nằm trong khu dân cư trũng thấp của phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu, toàn bộ tầng 1 chìm trong nước. Hàng trăm bộ bàn ghế, thiết bị dạy học và sách vở bị hư hỏng nặng.
tp-hoc-sinh-vung-lu23.jpg
Khi nước rút, bùn đất phủ kín sân trường, rác thải và mùi ẩm mốc khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã làm việc liên tục nhiều ngày để dọn dẹp, khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất.
tp-hoc-sinh-vung-lu24.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu21.jpg
“Nhà trường cảm thấy may mắn vì nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan, đoàn thể và đồng nghiệp khắp nơi. Hiện cơ bản các phòng học đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại”, cô Nguyễn Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, chia sẻ.
tp-hoc-sinh-vung-lu31.jpg
Trong hai ngày 9 và 10/10, hàng trăm người đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Bên cạnh giáo viên, nhân viên nhà trường còn có lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên chung tay hỗ trợ.
tp-hoc-sinh-vung-lu30.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu28.jpg
Đặc biệt, gần 80 giáo viên từ các trường bạn cũng tình nguyện đến giúp đỡ. Có những thầy cô ở tận các xã phía Bắc của tỉnh, vượt hơn 60 km để góp sức cùng đồng nghiệp.
tp-hoc-sinh-vung-lu22.jpg
Nhờ sự chung tay, sáng nay, sân trường Trưng Vương đã sạch sẽ hơn, bàn ghế được kê lại ngay ngắn, những bức tường ẩm mốc đã được lau chùi. Học sinh hồ hởi quay lại trường sau nhiều ngày gián đoạn.
tp-hoc-sinh-vung-lu40.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu39.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu38.jpg
“Chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy các em an toàn, vui vẻ đến lớp. Còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần học sinh được học tập trong môi trường an toàn là hạnh phúc lớn nhất của thầy cô”, cô Mai nói.
tp-hoc-sinh-vung-lu34.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu36.jpg
tp-hoc-sinh-vung-lu33.jpg
Tại Trường THCS Trưng Vương, các lớp học cũng đã được khắc phục tạm thời, học sinh trở lại học bình thường. Buổi học đầu tiên sau lũ được dành để ổn định tâm lý, vệ sinh lớp học và ôn tập bài cũ.
tp-hoc-sinh-vung-lu32.jpg
Nụ cười trở lại của những nữ sinh trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên).

Thời gian qua do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn trên phạm vi rộng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lũ ngập cao khiến hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan của nhiều trường học bị hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy và học.

Những ngày qua, các thầy cô giáo tại nhiều trường học ở Thái Nguyên đã tích cực đẩy bùn, dọn vệ sinh sau ảnh hưởng của lũ để có thể sớm đón trẻ tới trường, ổn định dạy học.

Ngày 13/10, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức dạy học trở lại sau mưa lũ, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Nhiều trường học đã đón học sinh đến lớp học trực tiếp; một số tổ chức học trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hoặc gửi video bài giảng cho học sinh ôn tập tại nhà.

Đối với các trường tổ chức bán trú, việc mang cơm đến trường ở một số đơn vị được triển khai để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập ổn định.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn hơn 10 trường/160 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp, gồm: Tiểu học Túc Duyên, THCS Túc Duyên, Tiểu học Nha Trang, Mầm non Kha Sơn, Mầm non Quang Vinh, Tiểu học Quang Vinh, THCS Quang Vinh, Tiểu học Chiến Thắng, Nội trú THCS Na Rì, Mầm non PDA và Tiểu học PDA... Các trường này đang khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, dự kiến trong ngày 14 hoặc 15/10 sẽ đón học sinh quay lại trường.

Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
#Thái Nguyên #lũ lụt #học sinh trở lại trường #Trưng Vương #khắc phục hậu quả #giáo dục #đoàn viên thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục