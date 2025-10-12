Hàng chục tấn hàng hỗ trợ của bạn đọc Báo Tiền Phong được chuyển tới vùng rốn lũ Thái Nguyên

TPO - Chiều 12/10, hơn 20 tấn hàng hóa gồm gạo và thực phẩm thiết yếu đã được báo Tiền Phong chuyển tới trụ sở UBND phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Toàn bộ số hàng hóa này sẽ được trao cho người dân vùng lũ vào sáng ngày 13/10.

Chính quyền địa phương và người dân vận chuyển hàng từ xe xuống nơi tập kết

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 43 xã, phường; mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân, trong đó có 3.463 hộ phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ đã khiến 7 người chết, 2 người bị thương, 200.000 nhà bị ảnh hưởng; gần 10.500 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt (ô tô, tủ lạnh, xe máy, tivi....) của người dân bị ngập; nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập lụt hư hỏng.Ước tổng thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng.

Chính quyền và người dân Phường Linh Sơn bốc dỡ hàng hoá.

Tại phường Linh Sơn, mưa lớn đã làm khoảng 9.750 nhà dân bị ngập nước, 2 căn nhà bị đổ sập, 1 nhà bị hư hại nặng; Khoảng 1.200 ha hoa màu, cây ăn trái trên địa bản tỉnh sắp thu hoạch bị ngập úng; 1.700 con gia súc và 625.000 gia cầm bị chết, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt…tổng thiệt hại ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hàng hỗ trợ của bạn đọc Báo Tiền Phong nhanh chóng được kết tại vùng rốn lũ Thái Nguyên để chuyển tới tay người dân đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành khác khu vực phía Bắc cũng bị thiệt hại nặng nề. Để động viên, sẻ chia với người dân vùng lũ, Báo Tiền Phong đã phát động đợt ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11.

Sau khi báo phát động, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương bị ngập lụt nặng.

Trong đợt đầu tiên, Báo Tiền Phong sẽ mang theo tấm lòng các nhà hảo đến sẻ chia với nhân dân phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Đến chiều 12/10, hơn 20 tấn hàng hóa đã được chuyển tới UBND xã Linh Sơn. Toàn bộ số hàng này sẽ được trao cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vào sáng ngày 13/10.