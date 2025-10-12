Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc Báo Tiền Phong ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão số 11

Nghiêm Huê
TPO - Hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tiền Phong về việc chia sẻ khó khăn với các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương bị ngập lụt nặng.

Chỉ hai ngày khi nhận được thông tin Ban Biên tập Báo Tiền Phong tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11, đông đảo bạn đọc đã gửi tấm lòng nhờ báo Tiền Phong làm cầu nối gửi tới người dân. Hai anh em song sinh Trần An học sinh lớp 5A6 và Trần Kiên học sinh lớp 5A5 - Trường tiểu học Chu Văn An (Phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đã dành số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ lụt tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương khác.

z7107908812954-c288fe910022bbf687278fd1df392647.jpg
Hai anh em song sinh Trần Kiên, Trần An, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tiền Phong, dành số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: Duy Phạm

Trần Kiên, Trần An chia sẻ: “Thông qua báo chí, anh em cháu biết được sau cơn bão số 11 có nhiều gia đình ở miền Bắc bị mất nhà, nhiều bạn bị lũ cuốn trôi sách vở và đồ dùng học tập. Vì vậy, anh em cháu quyết định dành số tiền tiết kiệm, kính nhờ báo Tiền Phong gửi tặng đến gia đình các cô các bác có hoàn cảnh khó khăn lại gặp thiệt hại nặng nề do bão lũ”. Được biết, hai em Trần Kiên, Trần An và gia đình cũng đang tài trợ chương trình bữa cơm có thịt tại 2 trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong nhiều năm qua.

z7107950551294-7a0f9877521e64f3eed052f628093b8e.jpg
Trường học tại Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Dương Triều

Để chia sẻ với đồng bào tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11, các cán bộ, nhân viên, phóng viên Báo Tiền Phong đã quyên góp ủng hộ mỗi người 1 ngày lương, với tổng số tiền ủng hộ 60 triệu đồng.

Báo Tiền Phong cũng đã nhận được sự ủng hộ của: Công ty CP Vigracera Thái Nguyên (10 tấn gạo); Công ty Dabaco (5.000 quả trứng ăn liền); Tập đoàn TH (250 thùng nước, 100 thùng sữa); Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Genki (2.000 gói cốm sủi panadol); Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu (Kẹo ngậm ho Hotexcol10X4: 1.000 vỉ, D.E.P Mekong Pharmacy 10g: 1.000 hộp, Natri Clorid 0,9% Traphaco 10ml: 1.000 lọ, Vitamin C 500mg Khapharco: 1.000 vỉ, cồn AFA Việt Nam 20ml: 1.000 chai, Berberin Mộc Hương Hadipharma: 1.000 hộp, bông y tế Bạch Tuyết: 1.000 gói, viên nén Cloramin B TW3: 500 hộp).

Công ty Hoàng Thành Media (50 triệu đồng; 100 thùng nước, 100 thùng trà, 100 thùng mì tôm, 100 thùng bánh, lương khô…); Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (30 triệu đồng); Trường Đại học Y Hà Nội (100kg cloraminB; nước muối sinh lí nhỏ mắt, thùng thuốc tiêu hóa)…

Nghiêm Huê
