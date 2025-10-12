Tình người Thái Nguyên giữa mùa lũ: Sửa miễn phí thiết bị điện ngập nước cho hàng trăm hộ dân

TPO - Sáng 12/10, hàng trăm người dân Thái Nguyên đã mang các thiết bị điện bị ngập trong đợt lũ vừa qua đến điểm sửa chữa miễn phí để được kiểm tra, khắc phục. Trung bình mỗi hộ có từ 2-5 thiết bị, có trường hợp mang tới 9 thiết bị.
Chương trình do Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên, CLB Trái tim Nhật Thiện phối hợp cùng các Chi hội thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam tổ chức, nhằm sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí các thiết bị điện gia dụng cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu trong tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Chẩm (69 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngày 11/10, UBND phường thông báo qua nhóm Zalo của địa phương. Biết được thông tin, sáng 12/10, ông mang tủ lạnh, máy giặt đến để kiểm tra, sửa chữa. Đồ điện tử của ông hiện đã được tiếp nhận. “Nước ngập vào nhà hơn 2m. Tôi đã kê tủ cao hơn 1m nhưng nước dâng mạnh khiến tủ lạnh nổi bồng bềnh rồi hỏng hết”, ông chia sẻ.
Đồ điện người dân mang đến sẽ được lấy số thứ tự và chuyển vào khu tập kết chờ đến lượt.
Hiện tại nhiều khu vực chưa có điện trở lại. Đối với gia đình đã có điện trở lại tuyệt đối không tự cắm thử hoặc bật thiết bị điện bị ngập nước, nghi ngập nước- tránh nguy cơ chập cháy, hư hỏng nặng và mất an toàn điện.
Được biết, các địa điểm tiếp nhận và sửa chữa đồ điện miễn phí gồm: Trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng (cũ) và các điểm cơ động tại nhà văn hoá thuộc các khu vực, tổ dân phố của các phường Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Túc Duyên và Quang Vinh.