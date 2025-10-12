Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tình người Thái Nguyên giữa mùa lũ: Sửa miễn phí thiết bị điện ngập nước cho hàng trăm hộ dân

Thanh Hiếu- Dương Triều- Đức Nguyễn

TPO - Sáng 12/10, hàng trăm người dân Thái Nguyên đã mang các thiết bị điện bị ngập trong đợt lũ vừa qua đến điểm sửa chữa miễn phí để được kiểm tra, khắc phục. Trung bình mỗi hộ có từ 2-5 thiết bị, có trường hợp mang tới 9 thiết bị.

tp-7.jpg
Sáng 12/10, hàng trăm hộ dân lũ lượt kéo thiết bị điện tử bị hỏng hóc, ngập nước đến trụ sở phường Phan Đình Phùng (cũ), nay là phường Phan Đình Phùng﻿ (tỉnh Thái Nguyên) để được kiểm tra và sửa chữa miễn phí.
1000029836.jpg
1000029838.jpg
1000029825.jpg
Chương trình do Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên, CLB Trái tim Nhật Thiện phối hợp cùng các Chi hội thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam tổ chức, nhằm sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí các thiết bị điện gia dụng cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu trong tỉnh.
1000029799.jpg
1000029779.jpg
tp-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Chẩm (69 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngày 11/10, UBND phường thông báo qua nhóm Zalo của địa phương. Biết được thông tin, sáng 12/10, ông mang tủ lạnh, máy giặt đến để kiểm tra, sửa chữa. Đồ điện tử của ông hiện đã được tiếp nhận. “Nước ngập vào nhà hơn 2m. Tôi đã kê tủ cao hơn 1m nhưng nước dâng mạnh khiến tủ lạnh nổi bồng bềnh rồi hỏng hết”, ông chia sẻ.
1000029767-7313.jpg
Tương tự, chị Đào Thị Huyền Vân (trú tại phường Phan Đình Phùng) cho biết, nước ngập đến hết tầng 1 khiến hầu hết đồ đạc trong gia đình bị hư hỏng. Sau khi lũ rút, chị cùng nhiều hộ dân khác mang các vật dụng thiết yếu, trong đó có đồ điện tử, đi sửa chữa để khi có điện trở lại có thể sử dụng ngay.
1000029833-1580.jpg
Anh Đỗ Đăng Hưng, Chi hội Điện lạnh Sông Công, cho biết do điều kiện hiện tại, các thiết bị người dân mang đến sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Với những lỗi nhẹ, các kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ sửa chữa ngay tại chỗ; còn thiết bị hư hỏng nặng sẽ được đánh dấu, thông báo cho người dân để vài hôm nữa đưa về cơ sở xử lý.
1000029822.jpg
1000029807.jpg
1000029776.jpg
Đồ điện người dân mang đến sẽ được lấy số thứ tự và chuyển vào khu tập kết chờ đến lượt.
2.jpg
tp-3.jpg
tp-1.jpg
Hiện tại nhiều khu vực chưa có điện trở lại. Đối với gia đình đã có điện trở lại tuyệt đối không tự cắm thử hoặc bật thiết bị điện bị ngập nước, nghi ngập nước- tránh nguy cơ chập cháy, hư hỏng nặng và mất an toàn điện.
1000029760.jpg
1000029736.jpg
1000029738.jpg
1000029729.jpg
Được biết, các địa điểm tiếp nhận và sửa chữa đồ điện miễn phí gồm: Trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng (cũ) và các điểm cơ động tại nhà văn hoá thuộc các khu vực, tổ dân phố của các phường Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Túc Duyên và Quang Vinh.
Thanh Hiếu- Dương Triều- Đức Nguyễn
#Thái Nguyên #Ngập lụt #Sửa chữa đồ điện #sửa chữa miễn phí #Người dân Thái Nguyên

