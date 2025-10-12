Tình người Thái Nguyên giữa mùa lũ: Sửa miễn phí thiết bị điện ngập nước cho hàng trăm hộ dân

TPO - Sáng 12/10, hàng trăm người dân Thái Nguyên đã mang các thiết bị điện bị ngập trong đợt lũ vừa qua đến điểm sửa chữa miễn phí để được kiểm tra, khắc phục. Trung bình mỗi hộ có từ 2-5 thiết bị, có trường hợp mang tới 9 thiết bị.