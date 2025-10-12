Khánh Hòa, Lào Cai hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

TPO - Đợt mưa lũ vừa qua tại Thái Nguyên đã làm 7 người chết, 2 người bị thương, hơn 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng. Các tỉnh Khánh Hòa, Lào Cai đã trao hỗ trợ giúp Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão.

Sáng 12/10, Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, động viên và trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11 và hoàn lưu bão.

Khu trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu ngày 8/10

Tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa và Thái Nguyên tuy cách xa về địa lý nhưng luôn gắn bó bằng tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam.

Món quà 1 tỷ đồng là tấm lòng của nhân dân tỉnh Khánh Hòa, với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp nhân dân tỉnh Thái Nguyên sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với đồng bào Thái Nguyên trong thời điểm khó khăn.

Chủ tịch Phạm Hoàng Sơn cũng đã thông tin sơ bộ về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Sơn, ngay sau khi nước rút, công tác khắc phục hậu quả được triển khai đồng loạt, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, trước những thiệt hại do bão số 11 gây ra, các tỉnh, thành trong cả nước đã chung tay hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Thái Nguyên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Với nguồn kinh phí 1 tỷ đồng do tỉnh Khánh Hòa trao tặng sẽ được sử dụng kịp thời, đúng mục đích, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước đó, ngày 11/10, bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cùng Đoàn công tác đã đến chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Giàng Thị Dung trao hỗ trợ 5 tỷ đồng để tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ