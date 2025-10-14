Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (14/10), miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 3 giờ ngày 14/10 có nơi trên 60mm như trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60.4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63.8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85.2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64.4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87.4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (Tp.Hồ Chí Minh) 65.6mm.

Dự báo, từ sáng sớm nay (14/10) đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30- 70mm, có nơi mưa to trên 130mm.

mua-ha-noi.jpg
Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh hôm nay có mưa dông diện rộng.

Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ từ nay đến hết ngày mai cũng có có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Hà Nội từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực miền Bắc, Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất 21-24 độ, vùng núi dưới có nơi dưới 20 độ.

Trong chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ ở khu vực trên hôm nay cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 23-26 độ, riêng Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất từ 19-22 độ.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Cơ quan cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #thời tiết miền Bắc #miền Bắc mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục