Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn

TPO - Hôm nay (14/10), miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 3 giờ ngày 14/10 có nơi trên 60mm như trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60.4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63.8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85.2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64.4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87.4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (Tp.Hồ Chí Minh) 65.6mm.

Dự báo, từ sáng sớm nay (14/10) đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30- 70mm, có nơi mưa to trên 130mm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh hôm nay có mưa dông diện rộng.

Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ từ nay đến hết ngày mai cũng có có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Hà Nội từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực miền Bắc, Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất 21-24 độ, vùng núi dưới có nơi dưới 20 độ.

Trong chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ ở khu vực trên hôm nay cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 23-26 độ, riêng Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất từ 19-22 độ.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Cơ quan cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi trũng, thấp.