Miền Bắc có thể mưa trên 150mm trong ba ngày

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo từ chiều và đêm 13/10 đến 15/10, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá – Hà Tĩnh có mưa vừa với tổng lượng mưa từ 40-10mm, có nơi trên 150mm. Hà Nội mưa ít hơn, từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa xuất hiện rải rác theo đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên trong khoảng ngày 13-15/10 miền Bắc đón mưa dông rải rác.

Trọng tâm của đợt mưa này nằm ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Lượng mưa tính từ chiều 13/10 đến hết ngày 15/10 phổ biến từ 40-100mm, có nơi mưa to đến rất to trên 150mm.

Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ (gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tuyên Quang ) từ chiều 13/10 đến hết ngày 15/10 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Hà Nội có thể xuất hiện mưa rải rác từ trưa 13/10 đến hết ngày 15/10. Ảnh: Đức Nguyễn

Thủ đô Hà Nội từ trưa 13/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Trong đêm qua và sáng nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 13/10 có nơi trên 60mm như trạm Vĩnh Ninh (Huế) 67.0mm, trạm Hòa Khánh (Đắk Lắk) 94.2mm, trạm Cầu 14 (Lâm Đồng) 90.2mm.

Dự báo trong chiều và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

