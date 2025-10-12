Công an Hà Nội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân khắc phục ngập lụt

TPO - Công an TP Hà Nội đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ đến xã Trung Giã để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt.
Trường Tiểu học Trung Giã A là một trong hai điểm trường bị ngập nặng, toàn bộ phòng học và phòng chức năng chìm sâu gần 1 mét nước.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã A cho biết, khi nước bắt đầu rút, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên vệ sinh lớp học và khuôn viên. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và phụ huynh trong việc tổng vệ sinh, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường vào sáng 13/10.
Đến trưa 12/10, khu vực ngõ 1 đường Thành Công vẫn ngập sâu khoảng 40–50cm, nhiều hộ dân trong ngõ bị cô lập. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội ngâm mình trong nước, giúp người dân di chuyển đồ đạc ra ngoài và dọn dẹp vệ sinh.
Chị Nguyễn Thị Luyến cho biết, tài sản trong nhà như tủ lạnh, giường, bàn ghế... đều bị nước làm hư hỏng. Mất điện, nước ngập khiến gia đình không thể đi lại, nấu ăn, sinh hoạt bình thường. “Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc rất nhiệt tình. Tôi cảm ơn lực lượng công an, quân đội đã đồng hành và giúp đỡ trong lúc khó khăn” – chị Luyến chia sẻ.
Kế bên nhà chị Luyến là xưởng cơ khí với hàng chục máy móc bị ngập trong nước. Ông Đỗ Văn Toàn - công nhân xưởng nói, thời điểm nước dâng lên nhanh, đỉnh điểm cao hơn 2m, không thể di chuyển được đồ đạc.
Tại khu vực phố Nỷ, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, khiến đồ đạc bên trong hư hỏng nặng. Trong sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra ngoài sau khi nước rút.