Xã hội

Google News

Công an Hà Nội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân khắc phục ngập lụt

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ đến xã Trung Giã để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt.

a23.jpg
Cơn bão số 11 đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề cho người dân xã Trung Giã (Hà Nội). Sáng 12/10, Công an TP Hà Nội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.
a13.jpg
a15.jpg
Trường Tiểu học Trung Giã A là một trong hai điểm trường bị ngập nặng, toàn bộ phòng học và phòng chức năng chìm sâu gần 1 mét nước.
a21.jpg
Ban chỉ huy Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội huy động 80 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe chữa cháy cùng 6 máy bơm công suất lớn để bơm nước, dọn rửa khuôn viên và vệ sinh toàn bộ trang thiết bị giảng dạy. Trong thời gian ngập, nhà trường cho học sinh nghỉ học 3 ngày.
a1.jpg
a14.jpg
a18.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã A cho biết, khi nước bắt đầu rút, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên vệ sinh lớp học và khuôn viên. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và phụ huynh trong việc tổng vệ sinh, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường vào sáng 13/10.
a8.jpg
a9.jpg
a12.jpg
Đến trưa 12/10, khu vực ngõ 1 đường Thành Công vẫn ngập sâu khoảng 40–50cm, nhiều hộ dân trong ngõ bị cô lập. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội ngâm mình trong nước, giúp người dân di chuyển đồ đạc ra ngoài và dọn dẹp vệ sinh.
a5.jpg
Thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 1, Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội – cho biết, từ ngày 12/10, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được điều động đến xã Trung Giã để hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, trang thiết bị bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. “Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các gia đình yếu thế, những hộ đang bị ngập, không có khả năng tự di chuyển tài sản” – Thượng sĩ Tùng chia sẻ.
a6.jpg
a7.jpg
a17.jpg
Chị Nguyễn Thị Luyến cho biết, tài sản trong nhà như tủ lạnh, giường, bàn ghế... đều bị nước làm hư hỏng. Mất điện, nước ngập khiến gia đình không thể đi lại, nấu ăn, sinh hoạt bình thường. “Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc rất nhiệt tình. Tôi cảm ơn lực lượng công an, quân đội đã đồng hành và giúp đỡ trong lúc khó khăn” – chị Luyến chia sẻ.
a10.jpg
a11.jpg
Kế bên nhà chị Luyến là xưởng cơ khí với hàng chục máy móc bị ngập trong nước. Ông Đỗ Văn Toàn - công nhân xưởng nói, thời điểm nước dâng lên nhanh, đỉnh điểm cao hơn 2m, không thể di chuyển được đồ đạc.
a16.jpg
a2.jpg
a3.jpg
a4.jpg
Tại khu vực phố Nỷ, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, khiến đồ đạc bên trong hư hỏng nặng. Trong sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc ra ngoài sau khi nước rút.
csgt.jpg
Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, phương tiện, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tăng cường đến các địa bàn bị ảnh hưởng. Các lực lượng phối hợp cùng chính quyền và các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, trực tiếp hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động chuẩn bị các phần quà cứu trợ gồm thuốc men, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ người dân. Đơn vị đã trao 300 suất quà cho người dân tại thôn Lai Sơn, xã Trung Giã, gồm ủng cao su, găng tay, dầu gió, băng gạc, thuốc cảm, nước muối sinh lý, nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, với tổng trị giá 65 triệu đồng.
a20.jpg
Dù công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 11 đã được triển khai suốt 4 ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn không quản ngại vất vả, lội bùn, dầm mưa suốt nhiều giờ liên tục để giúp đỡ người dân với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Trong những ngày tới, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô sẽ phối hợp, hiệp đồng cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã và các sở, ban, ngành của thành phố; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.
a22.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, đến sáng 12/10, nước tại 18 thôn bị cô lập đã rút, cơ bản, người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường.
﻿“Chính quyền xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Công an Hà Nội triển khai các tổ công tác, trực tiếp xuống địa bàn 15 thôn và 2 điểm trường, khẩn trương thực hiện các phương án hỗ trợ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản” – bà Huyền thông tin.
Thanh Hà
