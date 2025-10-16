Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Trung đón mưa đặc biệt lớn, kéo dài

Nguyễn Hoài
TPO - Mưa bắt đầu từ đêm 15/10 tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dự báo kéo dài nhiều ngày với cường độ rất lớn. Nhiều nơi mưa có thể lên trên 500mm trong hai ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/10), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/10 đến 10 giờ ngày 16/10 có nơi trên 200mm như trạm đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 200.8mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) 398mm, trạm Quế Thuận (Đà Nẵng) 209.4mm.

Dự báo từ trưa 16/10 đến trưa 18/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực TP. Huế cục bộ có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường suất trên 200mm trong 3 giờ gây ngập úng diện rộng.

mua-hue.jpg
Huế có khả năng đón mưa trên 500mm chỉ trong hai ngày. Ảnh minh hoạ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ trưa 18/10 đến trưa 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung chuẩn bị bước vào cao điểm của mùa mưa năm nay. Dự báo từ tháng 11 đến khoảng nửa đầu tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Nguyễn Hoài
