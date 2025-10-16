Biển Đông đón bão số 12 cuối tuần này

TPO - Khoảng ngày 19-20/10, Biển Đông có thể đón bão số 12. Nhận định ban đầu cho thấy, cơn bão này có khả năng tương tác với không khí lạnh hoạt động cùng thời điểm và suy yếu dần trên biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều 16/10, trên vùng biển phía đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70-80%.

Khoảng ngày 19-20/10, cơn bão này có khả năng cao di chuyển vào khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông. Những nhận định ở thời điểm hiện tại cho thấy, khi hoạt động trên Biển Đông, bão sẽ tương tác với không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, vì vậy có khả năng suy yếu dần trên biển.

Tuy nhiên, diễn biến về đường đi và cường độ của bão sẽ phụ thuộc và diễn biến không khí lạnh, vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Biển Đông có thể đón cơn bão thứ 12 vào cuối tuần này.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10 trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 16-18/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực TP Huế có nơi trên 500mm. Từ sau ngày 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục tại khu vực này.

Nhận định xa hơn cho thấy, dự báo trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định.