Từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông

TPO - Hôm nay (18/10), khu vực miền Bắc ngày nắng, từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, từ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo ngày mai (19/10), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ. Từ đêm 20/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, vùng núi chuyển rét dưới 16 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa dông rải rác.

Thanh Hóa- Nghệ An hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay và ngày mai (18-19/10) vẫn xảy ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa hai ngày từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3h gây ngập úng cục bộ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ từ Gia Lai đến Lâm Đồng sáng nay nắng nhẹ, chiều và tối cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ.