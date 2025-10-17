Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thời tiết TPHCM nhiều biến động, mưa dông gia tăng

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong những ngày tới thời tiết khu vực TPHCM sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM hôm nay (17/10) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Trong khi đó, nhận định tình hình thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, thời tiết khu vực sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao.

Hiện nay, áp cao lục địa ở phía Bắc có cường độ đang suy yếu, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục lấn về phía tây, khiến gió đông bắc giảm nhẹ trên các vùng biển phía Nam. Dưới tác động của vùng hội tụ gió và nhiễu động trên cao, mưa dông sẽ gia tăng tại TPHCM trong những ngày tới, đặc biệt về chiều và tối.

imagetienphongvn-w645-uploaded-2024-naanae-2024-04-17-9b3798e629e7fdb9a4f6-5634-5226.jpg
Mưa dông sẽ gia tăng tại TPHCM trong những ngày tới, đặc biệt về chiều và tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dự báo khoảng ngày mai (18/10), một rãnh áp thấp sẽ thiết lập qua Nam Biển Đông, nối với vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hình thành ở phía đông Philippines. Hệ thống này có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển về phía tây bắc, và có thể đi vào Biển Đông trong ngày 19-20/10.

Từ ngày 20-22/10, khi áp cao lục địa được tăng cường trở lại và gió đông bắc hoạt động mạnh dần lên, khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.

Hữu Huy
#thời tiết TPHCM #mưa lớn #dông lốc sét #biến động khí hậu #dự báo thời tiết Nam Bộ #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục