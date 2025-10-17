Thời tiết TPHCM nhiều biến động, mưa dông gia tăng

TPO - Trong những ngày tới thời tiết khu vực TPHCM sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM hôm nay (17/10) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Trong khi đó, nhận định tình hình thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, thời tiết khu vực sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao.

Hiện nay, áp cao lục địa ở phía Bắc có cường độ đang suy yếu, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục lấn về phía tây, khiến gió đông bắc giảm nhẹ trên các vùng biển phía Nam. Dưới tác động của vùng hội tụ gió và nhiễu động trên cao, mưa dông sẽ gia tăng tại TPHCM trong những ngày tới, đặc biệt về chiều và tối.

Mưa dông sẽ gia tăng tại TPHCM trong những ngày tới, đặc biệt về chiều và tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Dự báo khoảng ngày mai (18/10), một rãnh áp thấp sẽ thiết lập qua Nam Biển Đông, nối với vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hình thành ở phía đông Philippines. Hệ thống này có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển về phía tây bắc, và có thể đi vào Biển Đông trong ngày 19-20/10.

Từ ngày 20-22/10, khi áp cao lục địa được tăng cường trở lại và gió đông bắc hoạt động mạnh dần lên, khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.