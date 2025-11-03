Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khẩn cấp di dời dân vùng nguy cơ trượt lở núi giữa mưa rất lớn tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, với cường độ rất lớn, chính quyền các xã miền núi của TP Huế đã khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại xã Long Quảng, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời khẩn cấp 6 hộ dân với 21 nhân khẩu sinh sống dưới chân ngọn đồi ở thôn K’Long - nơi vừa xuất hiện vết nứt lớn dài khoảng 50m, hở rộng hơn 1m.

khe-tre-3.jpg
Sạt lở tại xã Khe Tre đã ăn vào tận nhà dân.

Theo chính quyền địa phương, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất yếu, tạo ra các vết nứt tách và nguy cơ sụt lún nghiêm trọng, đe dọa khu dân cư phía dưới.

Ông Nguyễn Anh - Chủ tịch UBND xã Long Quảng, cho biết, ngay khi phát hiện nguy cơ trượt lở, xã đã triển khai phương án sơ tán, đồng thời chốt chặn, lập rào chắn, không cho người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. “Xã đã lên phương án di dời 92 hộ với 488 khẩu thuộc khu vực có nguy cơ trượt lở núi, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn; đồng thời rà soát các điểm sạt lở để đề xuất tái định cư lâu dài cho người dân”, ông Anh nói.

Cùng thời điểm, tại xã Khe Tre, mưa lớn đã làm sập một phần mố cầu Phú Mậu, cột điện tại đây có nguy cơ đổ sập. Chính quyền địa phương đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu, đồng thời triển khai di dời 150 hộ dân với 400 nhân khẩu ở vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đất.

Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre, thông tin, riêng khu vực thác trượt thuộc thôn Xuân Phú (xã Hương Phú cũ), dòng chảy mạnh của sông Khe Tre đã ăn sâu vào đất liền, cuốn sập một phần nhà dân. Sáu hộ dân có nguy cơ sập nhà; trong đó có hai hộ của ông Nguyễn Lượng và Trần Văn Viếng đã được di dời đến ở tạm tại nhà người thân để đảm bảo an toàn.

khe-tre-2.jpg
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến gần, tiếp cận khu vực có vết nứt đồi núi, vùng sạt trượt để tránh gặp nguy hiểm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn xã Khe Tre có 63 hộ nằm trong diện phải tái định cư do sạt lở núi, bờ sông, triền dốc. Đối với 6 hộ dân tại khu vực thác trượt, chính quyền dự kiến bố trí tái định cư tại khu trung tâm Đa Phú – Hà An (xã Hương Phú cũ), khu vực đã có quy hoạch chi tiết và đang xin chủ trương đầu tư hạ tầng.

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, khuyến cáo người dân không đến gần, tiếp cận khu vực có vết nứt đồi núi, vùng sạt trượt; đồng thời chủ động ứng phó, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân miền núi trong những ngày mưa lớn kéo dài.

Ngọc Văn
