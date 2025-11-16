Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân do mưa rất lớn, gió mạnh

TPO - Mưa rất lớn khiến nhiều khu vực ở miền núi TP Huế bị ngập cục bộ và sạt lở đất, buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân. Toàn bộ tàu thuyền vùng biển đã được kêu gọi vào bờ để đề phòng gió mạnh, sóng lớn; trong khi các hồ chứa thủy điện trên địa bàn phải tăng lưu lượng xả nước để bảo đảm an toàn cho hạ du.

Tối 16/11, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, trên địa bàn thành phố đã có mưa lớn trong nhiều giờ qua. Đặc biệt tại miền núi A Lưới, mưa lớn gây ngập đường sá ở mức từ 0,4 - 0,5m, nhiều hộ dân phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, từ đêm 15 đến chiều 16/11, mưa lớn liên tục trút xuống nhiều vùng tại Huế, với tổng lượng mưa ở vùng núi nhiều nơi vượt trên 300 mm, cao nhất như ở vùng Hồng Thái (huyện A Lưới cũ) lên mức 386 mm. Mực nước trên sông Hương và sông Bồ đều vượt báo động 1, trong khi các hồ thủy điện, thủy lợi phải tăng cường điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Mưa rất lớn trong nhiều giờ đã làm ngập lụt cục bộ, nước chảy xiết﻿ trên mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã miền núi A Lưới 2, TP Huế.

Chiều 16/11, một số khu vực tại huyện A Lưới cũ xuất hiện ngập lụt cục bộ, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua xã A Lưới 2 bị ngập từ 0,4 - 0,5 m khiến giao thông gián đoạn; một xe máy bị nước cuốn khi qua tràn, rất may người điều khiển kịp thoát nạn.

Tại xã A Lưới 3 ghi nhận có 5 điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh. Tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 bị sạt lở đất, gây khó khăn cho giao thông đi lại. Do mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất nguy hiểm, chính quyền xã A Lưới 2 đã di dời khẩn cấp 20 hộ, với 70 nhân khẩu, đến nơi an toàn.

Hồ thủy điện Hương Điền nâng lưu lượng điều tiết nước về hạ du lên mức cao để tạo dung tích phòng lũ,﻿ đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn tiếp diễn buộc hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền nâng dần lưu lượng xả, lưu lượng điều tiết xuống hạ du từ chiều cùng ngày ở mức từ 514 - 698 m3/s và có thể tăng lên 1.500 m3/s theo lệnh vận hành. Hồ Tả Trạch cũng xả ở mức 300 m3/s, trong khi các hồ thủy lợi đạt 70 - 80% dung tích thiết kế và duy trì chế độ vận hành an toàn.

Đến chiều tối cùng ngày, toàn bộ 1.049 tàu thuyền (với hơn 7.200 lao động nghề biển) tại Huế đã vào nơi neo đậu tránh trú an toàn. Cơ quan chức năng thành phố nghiêm cấm người dân ở lại trên thuyền, chòi canh thủy sản khi gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế hiện duy trì tổng đài 112, yêu cầu các xã phường kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, rà soát kịch bản ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 16 đến 18/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt có thể lên tới từ 450 - 600 mm ở đồng bằng và từ 600 - 800 mm tại vùng núi. Nguy cơ lũ lụt, ngập sâu và sạt lở đất còn diễn biến phức tạp.