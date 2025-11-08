Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng nặng

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hiện trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phía Nam tỉnh Quảng Trị, từ phường Nam Đông Hà đến xã Nam Hải Lăng dài 30 km đã xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng.

Sau nhiều ngày mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn từ phường Nam Đông Hà đến xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng nặng.

Clip: Hư hỏng nặng Quốc lộ 1A đoạn qua Nam Quảng Trị.

Việc lưu thông của người và phương tiện qua đoạn Quốc lộ 1A này trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông bởi mặt đường bong tróc, nứt lún, tạo gờ cao và nhiều “ổ trâu”, “ổ voi”.

quoc-lo-1a-doan-nam-quang-tri-hu-hong-nang-3.png
quoc-lo-1a-doan-nam-quang-tri-hu-hong-nang-2.png
Xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ trâu" trên Quốc lộ 1A đoạn qua Triệu Phong, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị.

Đoạn qua xã Hải Lăng và Triệu Phong cũng bị lún sâu, biến dạng, tạo thành các vũng nước lớn. Nhiều khu vực buộc phải căng dây, dựng rào chắn tạm thời để cảnh báo nguy hiểm.

Ở khu vực nút đèn giao thông Hải Sơn (thuộc xã Nam Hải Lăng), những hố sâu dài tới 3 mét, rộng gần 1 mét, sâu khoảng 30 cm xuất hiện giữa lòng đường. Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt cảnh báo, song tình trạng xuống cấp kéo dài làm người dân lo lắng. Những ngày qua đã có trường hợp người và phương tiện trượt ngã, song rất may chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

quoc-lo-1a-doan-nam-quang-tri-hu-hong-nang-1.png
Quốc lộ 1A tại khu vực nút đèn giao thông Hải Sơn (thuộc địa phận xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hư hỏng nặng.

Là tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn tác động đến lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, khắc phục dứt điểm, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão.

Hữu Thành
#Quốc lộ 1A #hư hỏng nặng #đường hư hỏng nặng #mưa lũ #Nam Quảng Trị #tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục