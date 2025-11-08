Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng nặng

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hiện trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phía Nam tỉnh Quảng Trị, từ phường Nam Đông Hà đến xã Nam Hải Lăng dài 30 km đã xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng.

Sau nhiều ngày mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn từ phường Nam Đông Hà đến xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng nặng.

Clip: Hư hỏng nặng Quốc lộ 1A đoạn qua Nam Quảng Trị.

Việc lưu thông của người và phương tiện qua đoạn Quốc lộ 1A này trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông bởi mặt đường bong tróc, nứt lún, tạo gờ cao và nhiều “ổ trâu”, “ổ voi”.

Xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ trâu" trên Quốc lộ 1A đoạn qua Triệu Phong, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị.

Đoạn qua xã Hải Lăng và Triệu Phong cũng bị lún sâu, biến dạng, tạo thành các vũng nước lớn. Nhiều khu vực buộc phải căng dây, dựng rào chắn tạm thời để cảnh báo nguy hiểm.

Ở khu vực nút đèn giao thông Hải Sơn (thuộc xã Nam Hải Lăng), những hố sâu dài tới 3 mét, rộng gần 1 mét, sâu khoảng 30 cm xuất hiện giữa lòng đường. Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt cảnh báo, song tình trạng xuống cấp kéo dài làm người dân lo lắng. Những ngày qua đã có trường hợp người và phương tiện trượt ngã, song rất may chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Quốc lộ 1A tại khu vực nút đèn giao thông Hải Sơn (thuộc địa phận xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hư hỏng nặng.

Là tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn tác động đến lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, khắc phục dứt điểm, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão.