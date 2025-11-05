Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh báo mưa lớn và ngập úng tại Đồng Nai: Nguy cơ sạt lở bờ sông

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm

Ngày 5-11, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo từ hôm nay đến 19 giờ ngày 6-11, địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-110 mm, có nơi trên 110 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Một trận mưa ngập trước đó

Ước tính tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 7-11 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Đến ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên địa bàn tỉnh.

Đài Khí tượng thủy văn khuyến cáo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập tại các khu đô thị, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện mực nước trên sông La Ngà và hạ lưu sông Đồng Nai đang lên cao. Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước lên chậm, dưới mức báo động 2 (105,5 m). Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao đang lên, dưới mức báo động 2 (2 m).

Các khu vực như sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An có khả năng xảy ra lũ.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại các xã, phường nêu trên.

