Chỉ đạo khẩn vụ học sinh phải lội bùn đến trường mỗi ngày ở TPHCM

TPO - Liên quan đến tình trạng học sinh phải lội sình lầy đến trường mỗi ngày mà báo Tiền Phong phản ánh, đoàn công tác gồm Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM và UBND phường An Phú đã kiểm tra thực tế công trình trực tiếp chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Ngày 5/11, đoàn công tác gồm lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM và UBND phường An Phú đã đến kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại công trình thi công nâng cấp đường Bình Chuẩn 63, Bình Chuẩn 35. Đây là công trình nằm trong dự án hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng.

Tại công trình, đoàn công tác đề nghị các đơn vị thi công, trước mắt phải giải quyết các điểm ngập do mưa để thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Đồng thời, bổ sung thêm các biển báo, hướng dẫn người và phương tiện đi qua khu vực đang thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM và UBND phường An Phú đến kiểm tra, chỉ đạo tại công trình

Ngoài chỉ đạo trực tiếp tại công trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM đã gởi công văn đến các đơn vị liên quan, đề nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng cam kết trong xây dựng công trình hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung.

Đơn vị thi công (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Viễn Đông) phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, áp dụng biệp pháp thi công cuốn chiếu theo từng đoạn và sớm hoàn trả lại mặt bằng khi thi công qua các khu dân cư hiện hữu. Đồng thời, lắp đặt tất cả các tấm đan tại những vị trí hố ga chưa hoàn thiện (có thể lắp tạm nhưng phải đảm bảo an toàn) và phải có biện pháp che chắn hoặc tiến hành hoàn thiện ngay để tránh gây ra tai nạn.

Đơn vị thi công phải thường xuyên thực hiện đảm bảo an toàn giao thông (do thi công trên đường đang khai thác). Trong lúc thi công, các đơn vị phải bố trí rào chắn trong phạm vi thi công, đặt biển cảnh báo tại những giao lộ trước khi vào vị trí đang thi công để cảnh báo người dân tạm thời tìm hướng đi khác và bố trí người điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo tại vị trí đang thi công. Ngoài ra, khơi thông những vị trí đọng nước trên đường do chưa hoàn thiện nền đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, trước mắt nhanh chóng xử lý các điểm ngập nước để người dân đi lại an toàn.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát (Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Việt Hưng và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Minh), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM đề nghị thường xuyên bố trí nhân sự, dụng cụ, máy móc thiết bị kiểm tra trong suốt quá trình thi công. Nhắc nhở đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện các công việc đúng như các cam kết.

Đơn vị giám sát phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công đảm bảo công tác an toàn giao thông, an toàn cho các công trình hạ tầng trong phạm vi thi công và an toàn cho các công trình lân cận trong suốt quá trình thi công xây dựng. Kiểm tra chất lượng công trình, khối lượng công việc thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đơn vị giám sát kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An cũng đề nghị đơn vị thi công vận chuyển đất từ công trình ở bãi tập kết tạm khu đất công đối diện Trường Tiểu học Lê Thị Trung đến vị trí thửa đất số 193 và 194, tờ bản đồ số 6, phường Lái Thiêu, TPHCM.

Toàn tuyến còn hai căn nhà chưa bàn giao mặt bằng, trong đó căn nhà (bìa phải) xây dựng trên đất công từ nhiều năm trước.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An đề nghị các đơn vị thi công và Tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện các nội dung trên trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Trước đó báo Tiền Phong đã có bài phản ánh công trình thi công đường Bình Chuẩn 63, Bình Chuẩn 35, dài gần 1.700 m chậm tiến độ so với thời gian dự kiến là 360 ngày. Trên đường Bình Chuẩn 63 có Trường Tiểu học Lê Thị Trung, học sinh phải lội sình lầy mỗi ngày khi đến trường.

Về lý do thi công chậm so với kế hoạch, phía nhà thầu cho biết, công trình vướng hệ thống lưới điện và chỉ mới được di dời từ tuần trước. Mặt khác, trên phạm vi dự án hiện nay còn hai nhà dân chưa bàn giao mặt bằng, dẫn tới chưa thể thi công đường cống thoát nước.