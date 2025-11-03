Học sinh lội bùn đến trường mỗi ngày ở TPHCM, chuyện gì đang xảy ra?

TPO - Công trình nâng cấp đường ở TPHCM thi công chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, một trường tiểu học nằm trên đường này, học sinh hằng ngày phải lội sình lầy, khiến phụ huynh xót xa.