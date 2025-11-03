Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Học sinh lội bùn đến trường mỗi ngày ở TPHCM, chuyện gì đang xảy ra?

Hương Chi

TPO - Công trình nâng cấp đường ở TPHCM thi công chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, một trường tiểu học nằm trên đường này, học sinh hằng ngày phải lội sình lầy, khiến phụ huynh xót xa.

Video: Học sinh vất vả đến trường trên đường thi công dang dở
tp-thi-cong-duong-7.jpg
Ngày 3/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình nâng cấp﻿, mở rộng đường Bình Chuẩn 63 nối tiếp đường Bình Chuẩn 35 (phường An Phú, TPHCM) đang thi công dang dở.
tp-thi-cong-duong-8.jpg
tp-thi-cong-duong.jpg
Người dân nơi đây cho biết, đường thi công chậm﻿, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.
tp-thi-cong-duong-10.jpg
tp-thi-cong-duong-5.jpg
“Suốt nhiều năm qua, mỗi khi trời mưa, đường Bình Chuẩn 63﻿ lại ngập sâu, người dân đi lại rất khó khăn. Giữa năm 2024, đường được thi công nâng cấp nhưng làm rất chậm. Các hộ gia đình hai bên đường phải đi gởi xe nơi khác. Kể từ khi thi công, dù trời nắng, đường vẫn sình lầy, học sinh rất vất vả đến trường mỗi ngày”- ông Tuấn, một người dân sống bên đường Bình Chuẩn 63 ngao ngán.
tp-thi-cong-duong-4.jpg
tp-thi-cong-duong-1.jpg
Trên đường Bình Chuẩn 63 có Trường Tiểu học Lê Thị Trung. Kể từ khi công trình đường nâng cấp đến nay, học sinh phải lội sình lầy﻿ đến trường mỗi ngày.
tp-thi-cong-duong-3.jpg
Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 9/2024, công trình nâng cấp đường Bình Chuẩn 63 nối tiếp Bình Chuẩn 35 và một số phân đoạn mở mới chính thức khởi công xây dựng. Toàn tuyến có tổng chiều dài 1.679 m. Công trình này thuộc Dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung với tổng kinh phí hơn 340 tỷ đồng.
tp-thi-cong-duong-6.jpg
Thời gian thi công dự kiến 360 ngày, song đến nay công trình vẫn đang dang dở, mới chỉ ở giai đoạn xử lý nền đường.
tp-thi-cong-duong-9.jpg
Trước đó đường Bình Chuẩn 63 nối tiếp Bình Chuẩn 35 là đường đất, rộng 5 m, chưa có hệ thống thoát nước mưa. Dự án nâng cấp thành đường rộng 8 m; 2 vỉa hè mỗi bên 3 m; được trồng cây xanh; hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.
bd-6835.jpg
Việc công trình﻿ thi công chậm, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân trong khu vực, đặc biệt là các em học sinh.
tp-thi-cong-duong-2.jpg
Công trình thi công dang dở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đại diện UBND phường An Phú cho biết, địa phương đã đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Bình Chuẩn 63, Bình Chuẩn 35, sớm đưa vào sử dụng, để người dân đi lại thuận lợi.

Hương Chi
#thi công #đường Bình Chuẩn 63 #phường An Phú #TPHCM #nâng cấp #Trường Tiểu học Lê Thị Trung #học sinh #sình lầy

