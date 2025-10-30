Đường trung tâm Nha Trang chỉ dài một km nhưng thi công mãi chưa xong

TPO - Dù chỉ dài một km, tuyến đường Lê Thánh Tôn (ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thi công ì ạch suốt nhiều tháng qua, khiến người dân và du khách bức xúc.

Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đường Lê Thánh Tôn (dài một km, từ ngã 6 đến đường Trần Phú, phường Nha Trang) có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh là nhà thầu. Công trình khởi công từ tháng 2, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 (180 ngày).

Hiện trạng đường Lê Thánh Tôn đang thi công.

Mục tiêu dự án xây dựng hào kỹ thuật ngầm dưới lòng đường, hạ ngầm toàn bộ dây cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng, lát đá granite vỉa hè, bố trí lối lên xuống cho người khuyết tật, trồng cây xanh, tạo mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn tiếp tục thi công. Tình trạng ì ạch kéo dài khiến người dân và du khách bức xúc. Anh Nguyễn Thành Toàn (ở phường Nha Trang) cho biết ngày nào anh cũng phải đi qua tuyến đường này nhưng không hiểu sao mà thi công mãi không xong, dù chiều dài rất ngắn. "Mỗi lần qua đây là kẹt xe, khói bụi, rất mệt mỏi, nhất là vào những giờ cao điểm", anh Toàn bức xúc nói.

Đường Lê Thánh Tôn là một trong những tuyến đường trung tâm Nha Trang, kết nối Quảng trường 2 Tháng 4, tháp Trầm Hương với các điểm du lịch như nhà thờ Đá, chùa Long Sơn, ga Nha Trang... Ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho hay ngay từ đầu tháng 8, UBND phường đã có công văn đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn dang dở tại khu vực xung quanh các trường học trước thời điểm khai giảng năm học mới.

Theo ông Trần Xuân Tây, ngày 8/9, UBND phường Nha Trang cũng đã xử phạt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh 12 triệu đồng vì thi công trên đường đang khai thác nhưng không bố trí biển báo, rào chắn theo quy định, yêu cầu khắc phục, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Lý giải việc chậm tiến độ, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cho biết nguyên nhân là quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nên đơn vị thi công phải tạm dừng một thời gian. Mặt khác, do công trình thi công hạ ngầm có nhiều đơn vị tham gia vào gói thầu gồm Viettel, VNPT, Mobifone, cáp, điện lực... mất nhiều thời gian. Trong khi đó, hồ sơ thiết kế phần ngầm phải điều chỉnh nhiều lần nên dẫn tới chậm trễ. Thời gian qua, thời tiết tại Khánh Hòa mưa nhiều dẫn đến việc thảm nhựa cũng bị ảnh hưởng.

Nhà thầu cam kết hoàn thành dự án vào ngày 10/11.

Mới đây, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã đi kiểm tra tuyến đường này. Theo báo cáo, nhà thầu đã hoàn thành phần hào kỹ thuật, nâng cấp, cải tạo vỉa hè đạt 97%, hệ thống thoát nước, nước thải đạt trên 97%, mặt đường láng nhựa đạt 40%. Hiện đơn vị di dời hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông, cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 10/11.

Ông Lê Huyền yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, đảm bảo tiến độ và chất lượng. UBND phường Nha Trang được giao xử phạt nếu đơn vị thi công tiếp tục chậm trễ.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, xử lý các vị trí nguy hiểm, giảm bức xúc của người dân dọc tuyến.