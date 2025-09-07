Lần đầu tiên một nhà thầu ở Nha Trang bị lập biên bản vì thi công cẩu thả

TPO - Dù là tuyến đường trung tâm ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhưng nhà thầu thi công Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại đường Lê Thánh Tôn diễn ra cẩu thả, không cắm biển báo hiệu cọc tiêu, bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 7/9, ông Trần Xuân Tây – Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh vì thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định.

Công trường thi công ngổn ngang trên đường Lê thánh Tôn.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh là nhà thầu thi công Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang).

Theo ông Tây, khoảng 1h ngày 5/9, một người đi xe máy qua khu vực hào kỹ thuật băng ngang đường Lê Thánh Tôn đã bị trượt ngã, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Hào kỹ thuật này đã lắp đặt ngầm các hệ thống hạ tầng nhưng chưa được thảm nhựa, mặt đường còn lồi lõm, chênh cao, lại không có biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều trường hợp khác cũng bị ngã hoặc hư hỏng phương tiện.

Dù UBND phường Nha Trang đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu lắp đặt biển báo và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhưng công ty không chấp hành đầy đủ.

Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ ngã 6 đến đường Trần Phú) có tổng vốn đầu tư hơn 30,4 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh là nhà thầu. Công trình khởi công từ tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2025 (180 ngày).

Mục tiêu dự án xây dựng hào kỹ thuật ngầm dưới lòng đường, hạ ngầm toàn bộ dây cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng; lát đá granite vỉa hè, bố trí lối lên xuống cho người khuyết tật, trồng cây xanh, tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, dù gần hết thời hạn, nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang, vật tư và máy móc tập kết bừa bãi, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

Việc thi công cẩu thả, ì ạch tại tuyến đường này khiến người dân, du khách rất bức xúc.

Đường Lê Thánh Tôn là một trong những tuyến chính của Nha Trang, kết nối Quảng trường 2 Tháng 4, tháp Trầm Hương với các điểm du lịch như nhà thờ Đá, chùa Long Sơn, ga Nha Trang. Tình trạng thi công kéo dài khiến người dân và du khách bức xúc.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (đơn vị tiếp nhận dự án sau khi giải thể cấp huyện) cho biết, ngày 5/8 đã có văn bản yêu cầu Công ty Khánh Anh khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị, tăng cường nhân lực, bố trí thêm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ vẫn ì ạch, không đáp ứng yêu cầu.

Chủ đầu tư cũng cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu hoàn thiện đoạn từ đầu tuyến đến đường Ngô Gia Tự trước ngày 1/9/2025, gồm các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, hào kỹ thuật, thảm nhựa, đồng thời dọn dẹp vệ sinh đảm bảo an toàn giao thông. Phần còn lại phải hoàn thành trước ngày 18/9. Nếu tiếp tục chậm trễ, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý vi phạm theo quy định.