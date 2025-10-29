Dự án dang dở, thi công chậm trễ, khiến người dân bức xúc

TPO - Khởi công đầu năm 2024, dự án nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn qua xã Quảng Oai (Ba Vì, Hà Nội) được kỳ vọng mở rộng hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Nhưng đến cuối tháng 10/2025, công trình vẫn dang dở, thi công chậm trễ, bụi bẩn và ổ gà dày đặc, khiến người dân bức xúc và chính quyền phải liên tục thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Khởi công từ đầu năm 2024, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn qua xã Quảng Oai (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cũ) được kỳ vọng sẽ cải thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế. Dự án giai đoạn 1 dài khoảng 1,7 km, do liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Thành và Công ty Quảng Lợi thi công, với cam kết hoàn thành vào tháng 8/2025.

Sau nhiều tháng tạm ngưng thi công, đoạn Quốc lộ 32 qua xã Quảng Oai vẫn dang dở, trở thành “điểm đen bụi bẩn”, khiến người dân và phương tiện "khổ sở" mỗi khi đi qua.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2025, tuyến đường vẫn trong tình trạng dang dở, vắng bóng công nhân và máy móc, khiến người dân địa phương bức xúc vì ô nhiễm, bụi bẩn, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực.

Anh Phùng Đoài Đạt, người dân xã Bất Bạt thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này cho biết: “Mưa thì lầy lội, nắng lên thì bụi mù mịt. Nhiều đoạn mặt đường lổn nhổn đá sỏi, có đoạn lún sâu, đi lại nguy hiểm. Không biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra do thi công tuyến đường, riêng tối 28 và sáng 29/10, đã có hai vụ tai nạn xảy ra ở đây”.

Đẩy nhanh tiến độ, không để công trình "đắp chiếu"

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Quảng Oai ngày 21/10, tiến độ thi công của dự án hiện đang rất chậm, dù thời tiết thời gian qua tương đối thuận lợi. Nhà thầu chưa tập trung nhân lực, chỉ đạo thiếu quyết liệt, trong khi công trường hoạt động rời rạc, “nắng thì làm, mưa thì nghỉ”.

Ban QLDA cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại kỹ thuật trong quá trình thi công, như việc đào nền đường quá dài nhưng không có vật liệu đắp hoàn trả, dẫn đến đọng nước và sình lầy khi trời mưa; mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, hệ thống biển báo và thiết bị an toàn giao thông chưa được trang bị đầy đủ; hạ tầng kỹ thuật phục vụ hạ ngầm điện, viễn thông chưa hoàn thiện; đồng thời kế hoạch chi tiết thi công cho phần đã giải phóng mặt bằng hơn 800 m vẫn chưa được điều chỉnh.

Báo cáo cũng nêu, việc thi công cầm chừng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân hai bên đường. Các hộ kinh doanh phải đóng cửa vì bụi và tiếng ồn; phương tiện lưu thông qua khu vực đối mặt nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào buổi tối.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý Dự án đã yêu cầu liên danh nhà thầu Trung Thành – Quảng Lợi phải điều chỉnh ngay biện pháp tổ chức thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị, đồng thời tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu được yêu cầu lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, chỉ dẫn giao thông, đồng thời tăng cường tưới nước giữ ẩm mặt đường để giảm bụi, bảo đảm tầm nhìn cho người đi lại.

Ban QLDA cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện hạ ngầm điện và viễn thông, đồng thời tập trung thi công liên tục để rải thảm bê tông nhựa đoạn 800 m đã giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11/2025.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát – Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định chất lượng xây dựng (CONINCO), Ban QLDA yêu cầu phải bố trí cán bộ trực tiếp có mặt thường xuyên tại công trường, giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời xử lý các tồn tại và vướng mắc. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA xã phải tiến hành kiểm tra định kỳ 10 ngày/lần, lập biên bản, báo cáo đầy đủ cho lãnh đạo UBND xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Nam – Chủ tịch UBND xã Quảng Oai cho biết, sau thời gian dài gián đoạn, từ ngày 27/10, nhà thầu đã bắt đầu tập trung máy móc, thiết bị thi công trở lại. Nguyên nhân chậm tiến độ được phía nhà thầu lý giải là do điều kiện thời tiết không thuận lợi trong đợt mưa bão trước đó. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã yêu cầu phải bám sát kế hoạch và tuyệt đối không để tái diễn tình trạng “đắp chiếu” thêm lần nữa.