Hà Nội: Giao đất xây dựng hàng loạt dự án nhà ở

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP. Hà Nội ban hành các quyết định giao đất tại xã Thường Tín, phường Phú Thượng và Từ Liêm để triển khai các dự án nhà ở.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 41.669,5 m2 tại xã Thường Tín (Hà Nội) cho Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề (ký hiệu Đô thị số 6 tại khu K1 thị trấn Thường Tín, xã Thường Tín).

Trong tổng số 41.669,5 m2 đất có 14.854,4 m2 đất ở để xây dựng công trình nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt; 26.815,1m2 đất còn lại để xây dựng nhà văn hóa (678,1m2) và đất cây xanh, thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật, giao thông (26.137m2).

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát - Hà Nội xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương.

nam-thang-long1.jpg
Khu đô thị Nam Thăng Long sẽ có dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Trước đó, ngày 27/10, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần Thái Nam Land (đại diện nhà đầu tư liên danh giữa Công ty cổ phần Thái Nam Land và Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV) 18.142m2 đất tại phường Phú Thượng để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu IA25 (thuộc quỹ đất 20% dự án Khu đô thị Nam Thăng Long).

Trong tổng diện tích 18.142m2 đất, có 14.514m2 để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân; 3.628m2 đất để xây dựng nhà ở thương mại.

Cùng ngày, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hà Nội (đại diện nhà đầu tư liên danh giữa Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hà Nội và Công ty cổ phần đô thị Nam Sơn Invest) 16.344,6m2 đất (đợt 1) tại phường Phú Thượng để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu X1 (phường Phú Thượng).

Trong tổng diện tích 16.344,6m2 đất, có 8.956,7m2 để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân; 1.760,6m2 đất để xây dựng nhà ở thương mại; 5.627,3m2 đất để mở đường theo quy hoạch cùng lối tạm vào dự án.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành quyết định giao 15.537,9m2 đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh để thực hiện Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ 2 Golden Palace A tại phường Từ Liêm (Hà Nội).

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư liên hệ với Sở NN&MT để nhận bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo quy định. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Thanh Hiếu
