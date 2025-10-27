Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thi công đường ven biển hơn 1.900 tỷ ở Lâm Đồng chậm tiến độ vì thiếu cát, vướng mặt bằng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai dự án thành phần của tuyến đường ven biển ĐT.719B với tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng ở Lâm Đồng đang chậm tiến độ. Nguyên nhân được xác định do thiếu nguồn cát đắp nền và vướng mặt bằng tại khu vực mỏ titan.

Ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án đường ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải (dài khoảng 10,4km, tổng vốn đầu tư 663 tỷ đồng) hiện mới đạt 32% khối lượng thi công, trong khi 94% mặt bằng đã được bàn giao.

img-0374.jpg
Tuyến đường ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải dài khoảng 10,4km.

Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn do thiếu nguồn cát đắp nền bởi các mỏ cát trong khu vực tạm ngưng hoạt động khiến mặt bằng bị chia cắt, tiến độ bị ảnh hưởng đáng kể. Ghi nhận tại công trường, nhà thầu đang duy trì hai mũi thi công, huy động thêm máy móc và nhân lực để bù tiến độ.

du-an-3-2929.jpg
Máy móc vẫn đang thi công tại dự án đường ven biển ĐT.719B.

Cùng thời điểm, dự án ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà (dài 25,6km, tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng) đã đưa vào khai thác 17,8km từ Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum. Phần còn lại khoảng 3,88km đi qua khu vực mỏ titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường, vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, gây ách tắc tiến độ toàn tuyến.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục bàn giao mặt bằng tại 4 khu vực còn vướng. Trong đó, khu vực 1 và 4 đã khai thác xong, đang làm thủ tục đóng cửa mỏ một phần; khu vực 2 đang hoàn thổ, di dời bãi thải tạm; khu vực 3 vẫn đang khai thác và hoàn thổ song song.

img-0375.jpg
Đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà đã đưa vào khai thác.

Trước tình hình tiến độ chậm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị thi công đoạn Hòn Lan - Tân Hải huy động tối đa nhân lực, vật lực, mở thêm mũi thi công để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Ông cũng giao địa phương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư vận động người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2025.

img-0405.jpg
Hai dự án thành phần của tuyến đường ven biển ĐT.719B chậm tiến độ vì thiếu cát và vướng mặt bằng.

Đối với đoạn Phan Thiết - Kê Gà, ông Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Tân Quang Cường sớm bàn giao khu vực 1 và 4 trong tháng 10/2025. còn khu vực 2 và 3 cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thổ để bàn giao trong tháng 3/2026.

Tuyến ĐT.719B là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò mạch nối chiến lược ven biển, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế khu vực ven biển Nam Lâm Đồng. Tuyến đường kết nối Phan Thiết - Kê Gà - La Gi, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Sơn Mỹ.

Thái Lâm
