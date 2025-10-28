Hai dự án trọng điểm quốc gia ở Đồng Nai chậm tiến độ

TPO - Trước thời hạn về đích vào ngày (19/12) nhưng dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới đạt khoảng 51% hợp đồng đã ký, chậm 17%. Trong khi đó dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đường vành đai 3 TPHCM mới đạt gần 50% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 4,4% so với kế hoạch.

Ngày 28/10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Chủ tịch Võ Tấn Đức vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, liên quan đến tiến độ thi công dự án Thành phần 1 thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Thành phần 3 thuộc Dự án Đường Vành đai 3 TPHCM.

Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) điểm đầu của dự án hiện đang ngổn ngang

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án Thành phần 1 - Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3 - Dự án Đường Vành đai 3 TPHCM là hai công trình trọng điểm quốc gia. Cả hai dự án được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công 2 dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, dự án Thành phần 1 - Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giá trị sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 51% hợp đồng đã ký, chậm 17% so với kế hoạch. Trong khi đó dự án Thành phần 3 - Dự án Đường Vành đai 3 TPHCM có giá trị sản lượng thực hiện mới đạt gần 50% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 4,4% so với kế hoạch.

Cầu vượt qua đường Đinh Quang Ân (phường Phước Tân) chưa xây xong phần mố cầu

Tỉnh Đồng Nai cũng bêu tên những nhà thầu yếu kém, thiếu hợp tác, bị nhắc nhở nhiều lần trong quá trình thi công 2 dự án nhưng không chuyển biến, như: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng,...

Một đoạn đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân vẫn đang san ủi mặt bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm điểm nghiêm túc, lập biên bản xử lý vi phạm hợp đồng, điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định nếu tiếp tục chậm trễ. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thông xe kỹ thuật các dự án trước ngày 19/12/2025 theo cam kết của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ.

Công trình thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua xã Long Thành vắng lặng

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện rà soát lại toàn bộ tiến độ, xây dựng lại đường găng, xác định các “nút thắt” và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành từng hạng mục. Kiên quyết điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ có năng lực. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng, phải lập hồ sơ xử lý theo hợp đồng.

Rất ít máy móc thi công tại một cầu vượt

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng đăng công khai danh sách các nhà thầu vi phạm tiến độ, vi phạm hợp đồng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở để cơ quan chức năng xem xét hạn chế tham gia các gói thầu khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai các dự án.

Dự án thành phần 1- Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Trong khi đó dự án Đường vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11 km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.600 ngàn tỷ đồng.