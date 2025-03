Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'đội vốn' hơn 4.200 tỷ đồng

TPO - Việc bổ sung thêm nút giao khác mức và chuẩn xác lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã làm tăng thêm vốn đầu tư của dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước nhằm thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Công Thương và lãnh đạo UBND các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sau khi rà soát, cập nhật là hơn 22.000 tỷ đồng, tăng thêm hơn 4.200 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua.

Nguyên nhân tăng mức đầu tư là do Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đường tỉnh 991) nhằm tăng cường kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó là tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án do kiểm đếm và chuẩn xác lại khối lượng, cơ cấu diện tích các loại đất bị ảnh hưởng; chuẩn xác lại khối lượng và chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật; biến động về đơn giá bồi thường trên địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu tại thời điểm thu hồi đất so với dự kiến.

Dự án này đội vốn do tăng chi phí xây dựng, thiết bị do rà soát, cập nhật, tối ưu hóa các giải pháp thiết kế về xử lý đất yếu, thiết kế cầu... nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, ổn định và an toàn trong khai thác. Sự biến động tăng đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình vào năm 2023 so với thời điểm lập chủ trương đầu tư trước đó.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn bổ sung hạng mục trạm cân xe tại 3 dự án thành phần.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được được khởi công vào tháng 6/2023, dài gần 54 km qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu có quy mô 4-6 làn xe với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Đến nay, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (19,5 km) đã cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4 tới và có thể khai thác vào tháng 6 năm nay, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch. Trong khi đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km hiện đang thi công và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.