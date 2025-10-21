Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài

Anh Trọng

TPO - Sau 7 năm chậm tiến độ, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn thi công cầm chừng, ngổn ngang từng đoạn “xôi đỗ”. Công trường dang dở khiến giao thông ùn tắc, bụi bẩn và tiếng ồn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân hai bên tuyến đường.

tp-1.jpg
Dự án khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay đã trễ tiến độ hơn 7 năm và vẫn trong tình trạng thi công dở dang.
tp-2b.jpg
Dự án có mục tiêu mở rộng tuyến đường Tam Trinh từ 15m lên 40m (tương đương 6 làn xe), với tổng chiều dài 3,5 km. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành đoạn qua phường Yên Sở cũ; các đoạn còn lại vẫn đang thi công dở dang hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng (mũi tên đỏ).
tp-3.jpg
tp-4-4883.jpg﻿
Đoạn qua hồ Yên Sở dù đã khởi công nhưng đến nay mới thi công được khoảng 50 m, các phần còn lại vẫn “đứng im” do vướng giải phóng mặt bằng (mũi tên đỏ).
tp-5.jpg
Ở khu vực giao với đường Vành đai 3, dự án vẫn “ách tắc” do nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.
tp-6.jpg
Để thi công dự án, nhà thầu phải dựng rào ở cả hai bên đường Tam Trinh, khiến tuyến đường bị thu hẹp, không còn vỉa hè, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên ùn tắc.
tp-7.jpg
Người dân hai bên đường phải sống cạnh công trường thi công dở dang suốt 10 năm qua; nhiều cửa hàng, quán xá buôn bán bị ảnh hưởng nặng nề.
tp-8.jpg
Tính đến nay, chính quyền quận Hoàng Mai trước đây và phường Hoàng Mai hiện nay đã nhiều lần công bố mốc thời gian hoàn thành, thông xe dự án nhưng đều không thực hiện được.

Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Tam Trinh nhiều năm chậm tiến độ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho biết địa phương đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, việc xác định giá đền bù đất ở cho người dân gặp vướng mắc, đặc biệt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, khiến nhiều hộ dân thuộc diện di dời không đồng thuận với mức giá bồi thường cũ.

Hiện phường đang triển khai các biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Anh Trọng
