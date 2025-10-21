Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài

Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Tam Trinh nhiều năm chậm tiến độ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho biết địa phương đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, việc xác định giá đền bù đất ở cho người dân gặp vướng mắc, đặc biệt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, khiến nhiều hộ dân thuộc diện di dời không đồng thuận với mức giá bồi thường cũ.

Hiện phường đang triển khai các biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026.