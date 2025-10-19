Thêm 4 tuyến buýt đến Trung tâm Triển lãm để phục vụ hội chợ cuối năm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thêm 4 tuyến buýt đến Trung tâm Triển lãm để phục vụ hội chợ cuối năm

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án tăng cường 4 tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham dự các hoạt động hội chợ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam dịp cuối năm, trong đó có “Hội chợ mùa Thu năm 2025" sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 4/11.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dịp Đại lễ A80 kết thúc, hiện thành phố đang duy trì 2 tuyến buýt trợ giá kết nối khu vực nội thành với Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị vận tải và để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách tham quan các hoạt động tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vào dịp cuối năm, trong đó có hội chợ mùa Thu năm 2025, Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố về việc tăng cường thêm 4 tuyến buýt kết nối đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

1-6673.jpg
Thêm 4 tuyến buýt được Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường đến Trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: PV

Cụ thể, 4 tuyến buýt được tăng cường có kết nối hướng tuyến, gồm:

* Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Kim Mã-Hào Nam (tuyến số 43), Khu đô thị Times City (tuyến số E08TC);
* Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại một điểm: Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E10);

* Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC), Khu đô thị Smart City (tuyến số E09TC);
* Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại một điểm: Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC).

Tổng số xe vận doanh (dự kiến) 34 xe ngày thường (thứ Hai đến thứ Sáu), 37 xe ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật); tổng số lượt xe ngày (dự kiến) là 378 lượt xe ngày thường (thứ Hai đến thứ Sáu), 416 lượt xe ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật). Thời gian hoạt động từ 7h-22h hằng ngày (tùy theo từng tuyến). Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, có thể điều chỉnh tăng, giảm dịch vụ các tuyến, bổ sung các xe tăng cường để giải tỏa khi có yêu cầu.

Về giá vé, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vé lượt thực hiện theo giá vé lượt của các tuyến nhánh chính; vé tháng thực hiện theo quyết định hiện hành của UBND TP Hà Nội.

Anh Trọng
#xe buýt #sở xây dựng hà nội #tramoc #vthkcc

