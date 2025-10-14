Tuyến buýt kết nối xã đảo duy nhất tại Hà Nội chính thức vận hành

TPO - Sáng 14/10, UBND xã Minh Châu và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức khai trương tuyến xe buýt số 20ATC (Nhổn - Minh Châu). Đây là tuyến buýt đầu tiên được kết nối đến xã đảo duy nhất và cũng nằm xa trung tâm Hà Nội (60 km).

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Đinh Tuấn Anh cho biết, xã nằm giữa bãi sông Hồng, bốn bề là nước nên từ lâu gặp nhiều khó khăn trong giao thông đi lại. Điều này kéo theo những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, học tập và giao lưu văn hóa của người dân địa phương.

“Khi cần di chuyển, người dân chủ yếu phải đi phà sang xã Quảng Oai hoặc qua đập tràn sang xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ). Nhu cầu đi học, đi làm, khám chữa bệnh mỗi ngày của hàng trăm người dân đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có tuyến giao thông công cộng an toàn, ổn định,” ông Tuấn Anh nói.

Lãnh đạo xã Minh Châu, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và đại biểu làm lễ khai trương tuyến buýt 20 ATC.

Từ thực tế đó, chính quyền và nhân dân xã Minh Châu nhiều năm qua mong muốn thành phố cùng các đơn vị vận tải mở rộng lộ trình xe buýt đến địa bàn.

Nhờ sự phối hợp của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các sở, ban, ngành liên quan, tuyến buýt số 20ATC đã được điều chỉnh lộ trình, kéo dài vùng phục vụ tới xã Minh Châu. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội phát triển trong đi lại, đời sống và văn hóa cho người dân địa phương.

Tham dự buổi lễ, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Thanh Nam cho biết, việc đưa tuyến buýt 20ATC vào hoạt động không chỉ giúp giảm áp lực giao thông đường bộ, mà còn mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục và du lịch cho địa phương. Đồng thời cũng giúp Tổng Công ty mở rộng vùng phục vụ, đưa buýt của thành phố vươn đến những vùng đất, khu dân cư nằm cách xa trung tâm thành phố.

Tuyến buýt 20 ATC lăn bánh trên đường tại xã Minh Châu.

Xã Minh Châu nằm trên bãi giữa sông Hồng (thuộc huyện Ba Vì cũ), vị trí địa giới hành chính xã thuộc khu vực hội tụ của ba dòng sông, gồm: sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Dù thuộc Hà Nội, người dân nơi đây lâu nay vẫn phải đi lại qua hạ tầng giao thông của tỉnh Phú Thọ.

Trước khi được khai trương hôm nay (14/10), từ ngày 1/10, tuyến buýt 20ATC đã đi vào phục vụ người dân xã Minh Châu. Tuyến buýt có điểm đầu tại điểm Trung chuyển Nhổn, điểm cuối tại xã Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu); tuyến có thời gian hoạt động từ 4h40 - 19h50, tần suất chạy xe: 30 - 35 - 50 phút/lượt.