Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tàu điện Cát Linh – Hà Đông chính thức soát vé tự động, không dùng tiền mặt

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/12, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã tổ chức lễ triển khai hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt, trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro (đơn vị quản lý, vận hành tuyến tuyến đường sắt số 2A) cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai giai đoạn 1 của giải pháp, hạ tầng và công nghệ thanh toán tự động được nâng cấp đồng bộ, trong đó thiết bị đầu đọc đã chuẩn trên toàn bộ các cổng kiểm soát tại 12 nhà ga của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

bam-nut.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại diện các đơn vị khai trương hệ thống thanh toán mới trên tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông.

Tại các ga hệ thống hạ tầng công nghệ soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt hoạt động bảo đảm, thông suốt, kết nối với căn cước công dân có gắn chip, thẻ NFC, kể cả với mã QR, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng…

Với hệ thống kiểm soát vé mới, toàn bộ dữ liệu về doanh thu, sản lượng, cơ cấu hành khách theo đối tượng và theo loại vé được quản lý theo thời gian thực, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước; hệ thống cho phép điều chỉnh, nâng cấp nhanh chóng khi có yêu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, việc chính thức áp dụng hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng của thành phố; công nghệ và hình thức cũng là lần đầu tiên được triển khai trong hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam.

image.jpg
Hành khách đi tàu dùng mã QR được tạo trên điện thoại để thanh toán vé đi tàu.

Theo ông Dũng, đây không chỉ là đổi mới công nghệ mà là bước đi cụ thể trong đổi mới thể chế vận hành giao thông đô thị, dựa trên dữ liệu và trải nghiệm của người dân. Dữ liệu hành khách, dữ liệu vận hành, dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành “hộ chiếu giao thông số” cho người dân Hà Nội.

Từ ngày 18/11, Hanoi Metro có thông báo, tất cả hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sử dụng hệ thống cổng soát bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học). Các loại thẻ vé cũ hoặc khách phải xếp hàng mua vé sẽ không còn phù hợp.

Để sử dụng hình thức thanh toán này, Hanoi Metro cho biết, hành khách cần tải phần mềm (app) “Hà Nội Metro” xuống thiết bị cầm tay và đăng ký, sau đó mỗi lần đi tàu hành khách chỉ cần mở ứng dụng có mã QR để quét qua cửa kiểm soát là đi tàu.

Anh Trọng
#metro hanoi #đường sắt đô thị #hanoi metro #tàu đô thị #meto

Xem thêm

Cùng chuyên mục