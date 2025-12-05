Tàu điện Cát Linh – Hà Đông chính thức soát vé tự động, không dùng tiền mặt

TPO - Ngày 5/12, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã tổ chức lễ triển khai hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt, trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro (đơn vị quản lý, vận hành tuyến tuyến đường sắt số 2A) cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai giai đoạn 1 của giải pháp, hạ tầng và công nghệ thanh toán tự động được nâng cấp đồng bộ, trong đó thiết bị đầu đọc đã chuẩn trên toàn bộ các cổng kiểm soát tại 12 nhà ga của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại diện các đơn vị khai trương hệ thống thanh toán mới trên tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông.

Tại các ga hệ thống hạ tầng công nghệ soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt hoạt động bảo đảm, thông suốt, kết nối với căn cước công dân có gắn chip, thẻ NFC, kể cả với mã QR, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng…

Với hệ thống kiểm soát vé mới, toàn bộ dữ liệu về doanh thu, sản lượng, cơ cấu hành khách theo đối tượng và theo loại vé được quản lý theo thời gian thực, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước; hệ thống cho phép điều chỉnh, nâng cấp nhanh chóng khi có yêu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, việc chính thức áp dụng hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng của thành phố; công nghệ và hình thức cũng là lần đầu tiên được triển khai trong hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam.

Hành khách đi tàu dùng mã QR được tạo trên điện thoại để thanh toán vé đi tàu.

Theo ông Dũng, đây không chỉ là đổi mới công nghệ mà là bước đi cụ thể trong đổi mới thể chế vận hành giao thông đô thị, dựa trên dữ liệu và trải nghiệm của người dân. Dữ liệu hành khách, dữ liệu vận hành, dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành “hộ chiếu giao thông số” cho người dân Hà Nội.

Từ ngày 18/11, Hanoi Metro có thông báo, tất cả hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sử dụng hệ thống cổng soát bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học). Các loại thẻ vé cũ hoặc khách phải xếp hàng mua vé sẽ không còn phù hợp.

Để sử dụng hình thức thanh toán này, Hanoi Metro cho biết, hành khách cần tải phần mềm (app) “Hà Nội Metro” xuống thiết bị cầm tay và đăng ký, sau đó mỗi lần đi tàu hành khách chỉ cần mở ứng dụng có mã QR để quét qua cửa kiểm soát là đi tàu.