Hà Nội đầu tư, lắp đặt hệ thống nút đèn giao thông

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa được giao làm chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư lắp đặt các nút đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025–2027, Sở Xây dựng phối hợp với liên danh gồm Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng Alpha và Công ty TNHH ADZ Việt Nam thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án có quy mô lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thuộc 14 phường và 34 xã. Nhóm phường được ưu tiên chủ yếu nằm từ Vành đai 1 trở ra gồm: Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Tây Tựu, Khương Đình, Định Công, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Hoàng Mai, Sơn Tây, Tùng Thiện.

Nút đèn tín hiệu tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Vành đai 3. Ảnh: AT

Cùng với đó cải tạo hạ tầng nút, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, tổ chức giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí; kết quả tính toán kết cấu và tính hợp pháp của hồ sơ trình phê duyệt; năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập dự án, thẩm tra tổng mức đầu tư.

Việc quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định hiện hành đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Các gói thầu thi công xây lắp phải được giao cho các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đầy đủ trang thiết bị và nhân lực, đảm bảo thi công nhanh gọn.