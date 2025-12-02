Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Còn 10 phường, xã tại Hà Nội chưa xong mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Có tiến độ hoàn thành đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, còn tới 10/17 xã, phường chưa xong, nên tiến độ dự án phải lùi sang năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), vừa có báo cáo về tình hình thi công và tiến độ hoàn thành đường song hành Vành đai 4 (Dự án thành phần 2.1). Theo Ban Giao thông, dự án đường song hành đi qua 3 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, đến tháng 11/2025 công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đạt khoảng 98,6%.

"Riêng trên địa bàn Hà Nội, các địa phương đã bàn giao 793,3 ha trên tổng số 802,8 ha mặt bằng dự án, đạt 98,81%. Hiện vẫn còn 9,53 ha vẫn chưa được phường, xã giải phóng xong và bàn giao để các nhà thầu thi công" - Ban Giao thông cho biết.

tp-9.jpg
Thi công đường song hành Vành đai 4 tại Hà Nội đi qua địa bàn phường Yên Nghĩa.

Về sản lượng thi công ở hiện trường, Ban Giao thông cho biết, dự án đường song hành (Dự án thành phần 2.1) trên địa bàn Hà Nội đạt khối lượng thi công các hạng mục khoảng 73,5% sản lượng với hơn 30km đường đã được thảm bê tông nhựa.

Do dự án còn vướng nhiều đoạn mặt bằng nên Ban Giao thông Hà Nội cho biết, toàn bộ 58,2 km đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội việc hoàn thành vào quý IV/2025 chỉ diễn ra với các đoạn hoàn thành công tác GPMB, đối với phần diện tích mặt bằng đang phải xử lý nền đất yếu hoặc còn vướng sẽ được tập trung thi công và hoàn thành trong quý I/2026.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dự án đường song hành đi qua 17 phường xã, hiện mới có 7 phường xã hoàn thành công tác GPMB, 10 phường xã chưa hoàn thành công tác này, bao gồm: Xã Mê Linh (còn 3,14ha), xã Tiến Thắng (còn 0,07ha), xã Quang Minh (còn 0,06 ha), xã Ô Diên (còn 0,94ha), xã Hoài Đức (còn 0,29ha), xã An Khánh (còn 1,58ha), xã Sơn Đồng (còn 0,48ha), phường Yên Nghĩa (còn 1,686 ha), phường Phú Lương (còn 0,77ha), phường Bình Minh (0,52ha).

Cho ý kiến về việc chậm hoàn thành công tác GPMB cho dự án Vành đai 4 theo kế hoạch vào năm 2024, đại diện một số phường, xã trên địa bàn cho cho biết, phần đất chưa giải phóng còn lại chủ yếu là đất thổ cư (đất ở) và mồ mả các hộ dân chưa tìm được nơi di chuyển đến. Đại diện các xã, phường cho biết, địa phương đang thúc đẩy tiến độ và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà nội.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25/6/2023 với tổng mức đầu tư trên 85.813 tỷ đồng; chiều dài toàn tuyến 113 km, đi qua 3 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,31 km), Bắc Ninh (36,26 km). Dự án được chia làm 7 dự án thành phần, trong đó dự án đường song hành (Dự án thành phần 2.1) đoạn trên địa bàn Hà Nội có chiều dài đoạn qua Hà Nội hơn 58,2 km, giai đoạn phân kỳ đầu tư của dự án (giai đoạn 1), đường song hành được xây dựng rộng 24,5 mét. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2025. Dự án đường cao tốc Vành đai 4 được đầu tư theo PPP với mức đầu tư 56.500 tỷ đồng, công trình có tiến độ cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Anh Trọng
#Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô #vành đai 4 #ban giao thông hà nội #chủ đầu tư #đường vành đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục