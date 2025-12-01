Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Hà Nội thêm nhiều xe điện 2 bánh công cộng xuống đường từ hôm nay

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 30/11, lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam (TNG) cho biết, bắt đầu từ ngày 1/12 đơn vị lần đầu tiên đưa loại hình xe điện 2 bánh công cộng vào hoạt động. Đây là kế hoạch đưa 5.000 xe điện 2 bánh theo chủ trương xanh hóa phương tiện giao thông trên đường theo chủ trương của Hà Nội.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNG - cho biết, nằm trong kế hoạch đa dạng hóa loại hình xe đạp công cộng hai bánh trên địa bàn thành phố và phù hợp với xu thế giao thông xanh, từ tháng 12 năm nay đến quý I/2026, Công ty có kế hoạch đưa hơn 5.000 xe đạp điện 2 bánh vào hoạt động trong khu vực nội đô Hà Nội.

“Kế hoạch đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận và đã giao cho các sở ngành chuyên môn hướng dẫn TNG đưa xe vào hoạt động, phục vụ người dân từ tháng 12 này. Đây cũng là loại hình xe đạp điện công cộng đầu tiên được triển khai tại Hà Nội và cả nước” - ông Quân nói.

1-2988.jpg
Xe điện 2 bánh được TNG chuẩn bị đưa vào hoạt động từ ngày 1/12.

Theo ông Quân, trong ngày 1/12, công ty sẽ đưa 10 xe đạp điện trong đợt đầu tiên đến điểm trạm 19/8 (cạnh Nhà hát lớn, phường Hoàn Kiếm) để người dân làm quen, sử dụng trải nghiệm. Sau đó ở các ngày tiếp theo, TNG sẽ đưa các đợt xe khác ra các điểm trạm của xe đạp công cộng đang có trong khu vực nội thành.

Thông tin về thông số kỹ thuật và vận hành của xe đạp điện, ông Quân cho biết đây là loại xe 2 bánh có bàn đạp và động cơ điện. Khác với các xe điện trên thị trường, xe đạp điện của TNG được tháo rời pin và có thể sạc, đổi ở các trạm sạc công cộng của TNG, người sử dụng không phải mang về xe về nhà sạc.

1-8215.jpg
Xe đạp công cộng đang được Công ty TNG triển khai trên các tuyến phố nội đô Hà Nội.

“Mỗi lần sạc, đổi pin xe chạy được 90 km, tốc độ tối đa xe di chuyển là 25km/h, sức chở tối đa 130 kg (người lớn và trẻ em), xe có giá để đồ ở phía trước. Mỗi lần sạc, đổi pin nếu người sử dụng chỉ đi lại trong khu vực nội đô thì khoảng 1 tuần mới phải sạc, đổi pin một lần. Trong trường hợp xe hết pin người điều khiển vẫn có thể sử dụng xe như một chiếc xe đạp thông thường” - ông Quân thông tin.

Trước đó, từ tháng 8/2023, dịch vụ xe đạp cộng cộng hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Trong giai đoạn từ 2023 - 2025, 79 điểm trạm trên địa bàn Thủ đô và hơn 1.000 xe đạp công cộng (xe đạp cơ) hoạt động. Các trạm xe đạp công cộng được bố trí gắn với các điểm dừng xe buýt, khu vui chơi, công viên, các điểm du lịch… bảo đảm cho người dân có thể đi bộ để tiếp cận dịch vụ thuận lợi.

Trọng Đảng
#xe đạp công cộng #vận tải công cộng #sở xây dựng hà nội #tng #xe đạp điện công cộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục