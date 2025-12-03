Sau đứt cáp ngầm, điện cấp cho Phú Quốc hiện ra sao?

TPO - Đến sáng 3/12, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Công ty Điện lực An Giang (PCAG) cho biết, hiện đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn: Đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc (có đoạn cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc) cấp điện cho trạm biến áp 110kV Phú Quốc và Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc đang vận hành cấp điện áp 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc.

Do hai nguồn này chưa được liên kết mạch vòng, nên khi xảy ra sự cố cáp ngầm đã ảnh hưởng lớn đến công tác cung cấp điện.

Ngành điện gấp rút triển khai xây dựng tạm đoạn tuyến trên không với khoảng 05 trụ (tính từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu) đến vị trí điểm sự cố.

Sau khi sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra chiều 29/11, PCAG chuyển một phần phụ tải từ trạm biến áp 110 kV Phú Quốc sang nhận điện của trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc qua đường dây 22kV để khôi phục cấp điện trên đảo. Trong đó ưu tiên cấp điện cho trung tâm hành chính, bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, trung tâm viễn thông, cấp nước, chợ đêm, khu phục vụ thi công sân bay quốc tế Phú Quốc và phụ tải sinh hoạt; cắt điện luân phiên để đảm bảo phục vụ được nhiều khách hàng nhất, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

PCAG đã vận động các khách hàng lớn có máy phát tự cấp điện (300 trạm khách hàng). Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng đã huy động toàn bộ máy phát diesel di động từ các công ty điện lực trực thuộc chuyển đến Phú Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại đã huy động được 20 máy phát, với công suất khoảng 3,5MW. Số máy này dùng cấp điện luân phiên cho các trạm biến áp công cộng xa nguồn để cải thiện điện áp.

Đến nay, toàn bộ khách hàng sinh hoạt, dân sinh đã được cấp điện, trong đó khoảng 6.100 khách hàng tại khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Cùng với việc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xử lý sự cố cáp ngầm, PCAG đang phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng tạm đoạn đường dây trên không, với khoảng 5 trụ (tính từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu) đến vị trí điểm sự cố.

Hiện tại các vật tư, máy móc, thiết bị đã được tập kết tại hiện trường, các lực lượng thi công cũng đang gấp rút triển khai thi công đoạn tuyến trên không này. Dự kiến sẽ hoàn thành đoạn đường dây tạm và đóng điện trước ngày 7/12.

Lực lượng chức năng có mặt trên sà lan thi công, khắc phục sự cố (ảnh do EVNSPC cung cấp).

Về việc nối cáp ngầm 110kV, EVNSPC cho biết sẽ phối hợp Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương và các đơn vị liên quan thực hiện cắt bỏ đoạn cáp bị sự cố, nối lại bằng 2 mối nối. Tuy nhiên, chất lượng vật tư, thiết bị phụ kiện dự phòng của cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc hiện không đảm bảo vì thời gian lưu kho quá lâu, trên 10 năm. Vì vậy EVNSPC sẽ mua sắm các vật tư, thiết bị phụ kiện để thực hiện công tác đấu nối này để trả lại như ban đầu, dự kiến khoảng 4-5 tháng mới có hàng.

Để khắc phục tình trạng 2 đường dây cấp điện cho đặc khu Phú Quốc chưa được liên kết mạch vòng, EVNSPC đã triển khai các công trình đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Tuy nhiên, thời gian qua các công trình này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã ảnh hưởng đến kế hoạch, phương án cung cấp điện cho đặc khu như trường hợp sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Tình hình trên khiến việc cung cấp điện gặp nhiều trở ngại, nhất là khi hội nghị APEC tại Phú Quốc sẽ diễn ra năm 2027.