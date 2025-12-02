Làm rõ sự cố cáp điện ra Phú Quốc, có dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển công an

TPO - UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các bên làm rõ nguyên nhân sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc khiến hàng chục nghìn khách hàng trên đảo mất điện, kiểm điểm trách nhiệm các bên liên quan và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có báo cáo UBND tỉnh An Giang về sự cố mất điện diện rộng xảy ra trưa 29/11 trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khiến khoảng 12.000 khách hàng tại Cửa Dương, Gành Dầu, Bãi Thơm và Cửa Cạn bị mất điện.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp, tới nay khoảng 25% khách hàng trên Phú Quốc vẫn chưa có điện do nguồn cung hạn chế và khoảng cách truyền tải từ Nam đảo lên Bắc đảo quá xa.

Công ty Điện lực An Giang đang khẩn trương khắc phục sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Trước nguy cơ thiếu nguồn và tính chất nghiêm trọng của sự cố, EVNSPC đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc để tăng khả năng dự phòng cho đảo.



Ngay sau báo cáo của ngành điện, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục. Tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp điện lực An Giang đảm bảo cấp điện tạm thời cho Phú Quốc trong thời gian khắc phục sự cố cáp ngầm.

Sở Xây dựng An Giang được giao chủ trì làm rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo phương án khắc phục, thời gian hoàn thành và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Sở phải tạo điều kiện tối đa cho Điện lực An Giang trong quá trình điều tra, khắc phục tuyến cáp.

"Từ kết quả rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, phải báo cáo, đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định", ông Phong yêu cầu.

Theo EVNSPC, sự cố xuất hiện lúc 13h15 trên đường dây 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, làm mất điện hàng loạt từ Dương Đông, Hàm Ninh đến toàn bộ khu vực Bắc đảo. Điện lực An Giang sau đó phải san tải, chuyển nguồn tạm thời từ trạm 110kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV, vận động khách hàng lớn vận hành máy phát và điều động máy phát lưu động để cấp điện luân phiên.

Kiểm tra hiện trường đoạn cáp ngầm phía Hà Tiên, lực lượng kỹ thuật ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang dựng sàn đạo, ép cọc thép ngay trong hành lang an toàn tuyến cáp. Công ty Điện lực An Giang đã triển khai kiểm tra, xác định đoạn cáp ngầm biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc bị sự cố pha B.



Dự kiến phương án khắc phục mất khoảng 1 tháng trong điều kiện thời tiết thuận lợi