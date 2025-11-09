Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân Gia Lai chật vật vì vẫn mất điện

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bão số 13 đổ bộ khiến hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai bị hư hỏng, mất điện diện rộng khiến nhiều hoạt động bị tê liệt, người dân phải lùng sục, đội nắng để sạc pin điện thoại.

Ngày 9/11, Điện lực Gia Lai cho biết hiện có khoảng 4.000 cột điện và trạm biến áp gặp sự cố khiến hàng trăm nghìn khách hàng đang mất điện.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra, Công ty Điện lực Gia Lai đã huy động hơn 1.500 lao động, hơn 60 phương tiện cơ giới chuyên dụng để xử lý sự cố. Hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục hậu quả của bão số 13, Điện lực Đà Nẵng đã điều động hơn 90 cán bộ, nhân viên, chia thành 4 tổ vào Gia Lai làm việc liên tục.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự UBND Gia Lai cho biết bão số 13 đã khiến 2 người chết, 8 người bị thương, 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10.562 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 5.416 nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần, 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng, 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Đặc biệt, bão đã làm nhiều cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Ước tính ban đầu thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.

3baec02d6738eb66b229.jpg
3dec88952f80a3defa91.jpg
Người dân đến Khách sạn Hải Âu (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam) sạc nhờ pin điện thoại.
tien-phong-8916.jpg
Tại các quán cà phê có máy phát điện, người dân được hỗ trợ sạc miễn phí trên đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam.
8a767918de0d52530b1c.jpg﻿
5a3b8367-2550-4e3f-805c-aa9c0fff211e.jpg
047da41d03088f56d619.jpg
Các điểm sạc pin dày đặc ổ cắm.
832e0c9d-c60b-481b-bd12-eae2b12d84c0.jpg
Mọi người mệt mỏi chờ đợi sạc pin đầy để liên hệ với người thân.
a6c557c7f0d27c8c25c3.jpg
Công ty Điện lực Gia Lai thông tin đã khôi phục 107/208 vụ sự cố, còn mất điện 275.085 khách hàng và 3.099 trạm biến áp phân phối, ước công suất mất 191,5 MW.
b17a34a1-7765-4235-8a09-e30d32707b4a.jpg
beabc5126307ef59b616.jpg
ed886913-189e-470f-9f5e-072c9854f35d.jpg
Sạc dự phòng, đèn pin là những thứ được người dân ưu tiên sạc pin.
2e11283c8f2903775a38.jpg
Việc mất điện đã xảy ra từ khi bão đổ bộ (từ chiều 6/11 đến nay) khiến người dân mệt mỏi.
0d7eddee7afbf6a5afea.jpg
Mọi người đội nắng để đợi sạc pin điện thoại.
Tiền Lê
