Ngậm ngùi nhìn tài sản bị bão ‘nuốt chửng’

TPO - Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng trước trận "cuồng phong" hung dữ, người dân phía đông Gia Lai chấp nhận nhìn tài sản của mình bị bão số 13 "nuốt chửng", nhiều làng chài ven biển như bị xoá sổ.

Một đêm kinh hoàng

Ngồi bần thần bên ngôi nhà tốc mái, bà Phạm Thị Ngọc (71 tuổi, trú ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết không dám vào nhà vì sợ sập. Bà Ngọc sống cùng em gái trong căn nhà cấp 4 trên đường Hoàng Văn Thụ, nghe tin bão vào, chị em bà Ngọc xin qua hàng xóm ở nhờ.

"Sau khi bão số 13 ngớt, hai chị em ra xem thì nhà đã tốc hết mái. Mấy tấm tôn bị gió thổi bay ra xa, nằm ngổn ngang trên đường Hoàng Văn Thụ. Giờ thì nhà này sao ở được nữa, đành xin ở tạm hàng xóm chớ biết làm sao", bà Ngọc nói. Đã ở tuổi này nhưng đây là lần đầu bà chứng kiến cơn bão có sức gió khủng khiếp đến vậy.

Bà Phạm Thị Ngọc (bên trái), bần thần bên căn nhà bị tốc mái.

Những bức tường sụp đổ, mái nhà bay mất, xóm chài ven biển ở Gia Lai từng nhộn nhịp cảnh ngư dân hối hả vươn khơi khai thác thủy sản bỗng trở nên hoang tàn sau khi bão số 13 đổ bộ. Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), nhiều ngôi nhà cũng bị gió bão làm tốc mái, sập đổ.

Bà Hồ Thị Nhung (42 tuổi) cho biết dù đã chằng chống nhà cửa rất kỹ nhưng không ngờ bão tàn phá nặng nề như vậy. “Đây là khu di dời triều cường nhưng vì gia đình khổ quá nên mua lại của người dân để ở. Bão vào cuốn bay nhà cửa, giờ mất hết rồi còn gì nữa đâu”, bà Nhung nói.

Những chiếc tàu đánh cá bị gió bão quật ngã.

Cạnh đó, căn nhà của ông Trần Đình Mai (50 tuổi) cũng chung cảnh ngộ. Ông chỉ tay lên mái nhà bị cuốn bay, chua xót nói chưa biết lấy tiền đâu mua tôn mới để sửa lại mái nhà.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông chia sẻ, bão số 13 làm đổ sập, tốc mái nhiều hộ dân khu làng chài Xuân Thạnh, nhưng không gây thiệt hại về người. Theo đó cả khu nhà bị sập, tốc mái bị ảnh hưởng triều cường đã được địa phương bố trí tái định cư khu vực khác. Sau khi cơn bão đi qua, mọi người quay lại thấy nơi mình quen thuộc bao năm đã không nhận ra nữa.

Làng chài Đề Gi bị xoá sổ sau cơn bão khủng khiếp.

Cơn bão dữ đi qua, để lại phía sau làng chài ven biển Đề Gi (xã Đề Gi) khung cảnh tan hoang chưa từng thấy. Nhà cửa bị cát biển vùi lấp, hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng, ngư lưới cụ mất trắng, những người dân gắn bó cả đời với biển chỉ biết nghẹn ngào nhìn lại nơi từng là tổ ấm. Giờ bà con đang cố gắng thu dọn, khắc phục lại chút gì còn sót.

Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi) cho hay, chưa từng chứng kiến cơn bão nào cuồng phong đến thế. Ông xúc động nói, hai dàn lưới và năm cái neo ước chừng năm tạ, bị cát vùi lấp hoàn toàn.

Sau một đêm di tản để tránh trú bão, bà Phan Thị Nhường (45 tuổi, trú ở thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) trở về nhà không khỏi bàng hoàng, ngôi nhà của bà đã bị cát biển vùi lấp hoàn toàn. “Mất hết, mất hết rồi. Nhà cửa, đồ đạc không còn gì nữa, giờ cả gia đình tôi không biết phải đi đâu, về đâu”, bà Nhường nghẹn ngào nói.

Không kịp trở tay

Ở thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước) ước tính có hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, ngập do bão. Nước rút rồi nhưng anh Huỳnh Thanh Vũ (40 tuổi, trú ở thôn Quảng Vân) chống cằm, buồn thiu nhìn ra đường. Anh Vũ chia sẻ đã đầu tư gần 100 triệu đồng để nuôi đàn vịt được 5 tháng nay. Đây là tài sản lớn của gia đình nên trước khi bão về anh Vũ cũng đã kè, chặn các vật dụng cho chuồng đàn vịt.

Tuy nhiên, sức gió, lượng mưa lớn hơn 1 tiếng đồng hồ đã “thổi bay” đàn vịt. “Bão mạnh nhất từ 18h - 19h30 ngày 6/11. Chỉ ít phút sau nước dâng lên rất nhanh, trở tay không kịp, ngập hết bàn ghế, tủ lạnh, tivi. Nếu đàn vịt không mất mỗi ngày cũng cho thu hoạch khoảng 700.000 đồng tiền trứng”, anh Vũ buồn bã.

Ông An rưng rưng trước 4 tấn thóc bị ẩm, nguy cơ mốc.

Ở gần đó, ông Đỗ Thành An (52 tuổi) cùng gia đình ngồi ngoài sân, bởi căn nhà đã bị gió thổi tốc hết 300m2 mái tôn. Ông chia sẻ, giờ trong nhà không còn gì hết, vì tối qua nước dâng cao hơn 1m, cuốn bay hết các vật dụng trong nhà. Ông An xúc động kể, ba bố con đã chuẩn bị cẩn thận để đón bão nên ở lại nhà vì không nghĩ nước sẽ dâng cao đến vậy.

Tuy vậy, bão vào đã thổi bay hết mái nhà và khi nước dâng lên thì ông An cùng hai người con không thể chạy đi nơi khác. Hơn 4 tấn lúa đã được kê lên cao nhưng cũng bị ướt sũng. "Bố con tôi tưởng sẽ phải bỏ mạng rồi, vì bão táp, gió quật khiếp lắm. Vậy là tất cả cột người bằng dây vào bàn thờ để nếu có chết vợ dễ tìm thấy”, ông An nói.

Ở khu vực phía tây của tỉnh Gia Lai, bão đổ bộ cũng đã suy yếu nhiều. Tuy nhiên, nước lũ trên sông Ba dâng cao đột ngột khiến gần 200 ngôi nhà tại phường Ayun Pa ngập sâu trong nước. Dòng nước cuồn cuộn đổ về khiến nhiều người hoảng hốt trong đêm. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán, giải cứu người dân mắc kẹt nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Khu vực thôn Quảng Vân bị nước "bao vây".

Lực lượng chức năng phường Ayun Pa cùng các đơn vị công an, quân sự được tăng cường cho khu vực này đã sơ tán, di dời người và tài sản đến các điểm cao như trường học, trụ sở cơ quan… để tránh lũ.

Được biết, địa bàn phường Ayun Pa có gần 200 nhà dân bị ngập nước. Đây đều là các hộ nằm trong khu vực trũng thấp ở lưu vực sông Ba thường xuyên bị ảnh hưởng khi có mưa bão. Do đó, công tác sơ tán đều diễn ra thuận lợi, kịp thời. Đến trưa 7/11, nước lũ trên sông Ba có dấu hiệu rút, song vẫn khá chậm.