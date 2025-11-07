Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xác tàu thuyền la liệt, làng chài hoang tàn sau đêm cuồng phong vì bão số 13

Huỳnh Thủy
TPO - Sau đêm cuồng phong do bão số 13, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân Đắk Lắk bị sóng lớn đánh dạt, vỡ nát. Cảnh làng chài bình yên giờ trở nên hoang tàn, xác tàu nằm la liệt khắp bờ khiến ai nấy đều xót xa.

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang triển khai công tác hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Các đơn vị chuyên môn đang tiến hành thống kê thiệt hại. Rất may bão số 13 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản rất lớn, đặc biệt là nhà cửa, tàu thuyền và lồng nuôi hải sản của người dân.

Khu vực thôn Phú Mỹ và Vũng Chào (phường Sông Cầu) là một trong những điểm neo đậu tàu thuyền lớn của ngư dân để tránh bão số 13.

Tuy ngư dân đã cẩn trọng chằng néo, gia cố kỹ lưỡng, nhưng trước sức tàn phá dữ dội của sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ khu neo đậu bị đánh tan tác. Sinh kế và tài sản của người dân nơi đây hư hại nặng nề.

Người dân bàng hoàng nhìn làng chài tan hoang, hàng chục tàu thuyền bị sóng bão Kalmaegi dồn ép, vỡ nát; nhiều gia đình mất trắng sau một đêm cuồng phong.

Một số hình ảnh cảnh hàng trăm lồng bè, thuyền bị sóng lớn đánh sập, hư hỏng nặng:

tien-phong-8.jpg
Tàu thuyền của người dân bị đánh dạt gây hư hỏng.
tien-phong-9.jpg
Sóng lớn trong bão đánh vỡ nhiều tàu thuyền của ngư dân.
tien-phong-7.jpg
Sau bão ngư dân vội vã ra bờ kiểm tra những con tàu bị sóng đánh dạt.
tien-phong-5.jpg
Ngư dân xót xa trước cảnh tượng tàu bè bị đánh dạt vào bờ.
tien-phong-6.jpg
Dù người dân đã neo đậu rất kỹ, nhiều thuyền vẫn bị đánh hỏng sau bão.
tien-phong-4.jpg
Cảnh tan hoang của những chiếc tàu, thuyền bị bão đánh dạt và phá hủy hoàn toàn.
tien-phong-3.jpg
Người dân cố gắng cứu vớt những gì còn lại từ những con tàu bị đánh tan tát.
tien-phong-2.jpg
Bà con mong được tiếp sức để gượng dậy sau bão, khôi phục sinh kế.
Huỳnh Thủy
