Quy định mới về đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông từ hôm nay

TPO - Từ hôm nay (5/12), Hà Nội chính thức vận hành hệ thống soát vé tự động tích hợp định danh điện tử, sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông. Việc này cho phép hành khách qua cổng chỉ trong vài giây bằng khuôn mặt hoặc thẻ EMV.

Hệ thống mới được phát triển trên nền tảng AFC hiện hữu, nhưng được nâng cấp đồng bộ từ phần mềm quản trị, máy chủ, đầu đọc đa chuẩn đến camera AI và mạch điều khiển cổng.

Hệ thống soát vé tự động mới, cho phép hành khách qua cổng chỉ trong vài giây bằng khuôn mặt hoặc thẻ EMV. Ảnh: Lộc Liên.

Phát biểu tại lễ "Công bố Kết quả thực hiện Kế hoạch 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN - Hệ thống soát vé tự động, ứng dụng giải pháp sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt", Đại tá Vũ Trọng Dự - Trưởng phòng 1 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an - đánh giá sự kiện này không chỉ là bước triển khai công nghệ mới mà còn là phần tiếp nối những kết quả quan trọng từ Đề án 06.

Đại tá Vũ Trọng Dự nhấn mạnh định danh và xác thực điện tử đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, từ hành chính công với hơn 4.000 thủ tục được chuẩn hóa, đến y tế với hơn 26 triệu hồ sơ sức khỏe được đồng bộ. Trong lĩnh vực giao thông, sinh trắc học tại 18 cảng hàng không đã phục vụ gần 1,5 triệu lượt hành khách, giảm thời gian làm thủ tục xuống còn 3-5 giây.

Đại tá Vũ Trọng Dự - Trưởng phòng 1, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - khẳng định đây là lần đầu tiên một hệ thống giao thông công cộng trong nước tích hợp đồng thời định danh điện tử, sinh trắc học và thanh toán mở EMV.

Theo ông Trương Việt Dũng, hoạt động này là bước đi cụ thể trong đổi mới thể chế vận hành giao thông đô thị dựa trên dữ liệu và trải nghiệm của người dân. Thành phố xác định giao thông thông minh - đồng bộ - kết nối là một trong ba đột phá chiến lược, gắn với các định hướng của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Về phía đơn vị triển khai, ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro - khẳng định dự án được thực hiện theo nguyên tắc “làm chắc, làm thật, không hình thức”, ưu tiên tuyệt đối an toàn, tận dụng hạ tầng AFC sẵn có và phát triển công nghệ nội địa để bảo đảm chủ động và giảm phụ thuộc bên ngoài.