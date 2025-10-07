Sắp tới, đi Metro Hà Nội không cần tiền mặt

TPO - Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đang thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử thế hệ mới, cho phép hành khách quét căn cước công dân, thẻ visa hoặc mã QR để qua cổng. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện đại hóa giao thông công cộng và hướng tới nền kinh tế số tại Hà Nội.

Thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử trên tuyến Hà Nội Metro

Tại Hội thảo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số” diễn ra ngày 7/10 tại Hà Nội, ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội - cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang bước vào giai đoạn thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử thế hệ mới, cho phép hành khách sử dụng căn cước công dân, thẻ visa hoặc mã QR để qua cổng soát vé.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng Thủ đô, hướng tới trải nghiệm “đi tàu điện không tiền mặt” - nhanh hơn, tiện hơn và minh bạch hơn.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Hùng, sau hơn 4 năm vận hành, hệ thống thanh toán hiện tại đã lạc hậu, trong khi tuyến Metro 3.1 vẫn sử dụng thiết kế cũ từ hơn 10 năm trước, buộc hành khách phải dùng tiền mặt để mua xu qua cổng. Việc nâng cấp lần này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Công an TP. Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND thành phố cùng Visa.

Đến nay, hệ thống bộ nhớ đệm đã được hoàn thiện, vận hành ổn định tại toàn bộ 12 ga của tuyến Cát Linh - Hà Đông. Các cổng soát vé mới tích hợp đầu đọc đa chức năng, có thể xử lý mọi loại thẻ - từ căn cước công dân gắn chip đến thẻ thanh toán quốc tế. Thử nghiệm ban đầu cho thấy tốc độ xử lý rất nhanh: 1 giây cho lần quét đầu, và chỉ 0,2 giây cho các lần kế tiếp.

Song song phần cứng, ứng dụng Hà Nội Metro cũng được phát triển, cho phép hành khách mua vé trực tuyến, lựa chọn hai chế độ: "Phi định danh" cho vé lượt và “định danh” cho vé ngày, tuần, tháng. Với chế độ định danh, camera tại cổng sẽ nhận diện khuôn mặt hành khách và đối chiếu với dữ liệu căn cước để tăng bảo mật.

Hiện dự án đang hoàn thiện thủ tục hành chính, chờ UBND và Sở Xây dựng phê duyệt quy trình soát vé. Dự kiến cuối năm nay, 148 cổng thanh toán mới sẽ được lắp đặt trên toàn tuyến, sẵn sàng phục vụ hành khách.

Hành khách dùng thẻ vé mới để đi metro. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Sau khi kết thúc hợp đồng bảo hành tuyến Metro 3.1 vào tháng 12 tới, công nghệ thanh toán thông minh này sẽ được mở rộng sang các tuyến metro khác, đồng thời kết nối liên thông với hệ thống xe buýt và nền tảng đặt vé quốc gia VNeID do Bộ Công an quản lý.

Ông Hùng nhấn mạnh, sự kết hợp giữa giao thông công cộng và hạ tầng thanh toán số sẽ tạo ra bước ngoặt trong thói quen di chuyển của người dân, giảm sử dụng tiền mặt, tăng tính minh bạch, an toàn và tiện lợi - hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành “thành phố thông minh” trong tương lai gần.

Thanh toán xuyên biên giới - hướng mở cho du lịch và doanh nghiệp Việt

Tại hội thảo, ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội - cho rằng thanh toán xuyên biên giới đang trở thành xu thế tất yếu trong thương mại và du lịch.

“Việc mở rộng các hình thức thanh toán xuyên biên giới có tiềm năng rất lớn, nếu khai thác hiệu quả sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch,” ông Bảy nhận định.

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội.

Theo Bảy, giới trẻ hiện là nhóm tiêu dùng ưa chuộng thanh toán không tiền mặt nhờ tính nhanh chóng và tiện lợi. Nếu hệ thống thanh toán xuyên biên giới được mở rộng, du khách quốc tế sẽ chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt tại các điểm đến nhỏ lẻ - nơi họ có thể dễ dàng mua cà phê, quà lưu niệm hay trải nghiệm địa phương.

Ông Bảy nhấn mạnh, việc phát triển thanh toán xuyên biên giới không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng, quản trị rủi ro tài chính, mà còn nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế. Để đạt hiệu quả, Việt Nam cần đồng thời chuẩn hóa tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, nâng cao hạ tầng kỹ thuật, và thay đổi thói quen chi tiêu của người dùng.